Beurssentiment blijft bullish. Shell is torenhoog favoriet

Wie denkt dat de Nederlandse particuliere belegger hoogtevrees krijgt, nu de AEX-index nieuwe records neerzet, heeft het mis. De optimistische stemming houdt stand, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête. Shell is torenhoog favoriet bij de deelnemers aan de enquête. Unibail en Philips daarentegen zijn uit de gratie. De Bull Bear Indicator, de graadmeter voor het beurssentiment, komt deze maand uit op 55,9, nipt lager dan in juli. Bijna twee derde kijkt optimistisch of zeer optimistisch tegen de aandelenmarkten aan. Slechts 7,9% is pessimistisch tot zeer pessimistisch gestemd. Dat is nagenoeg evenveel als vorige maand. Stemming blijft positief Iets minder dan de helft (48,4%) van de respondenten denkt dat de AEX de komende maand met 2% of meer gaat stijgen. Vorige maand waren dat er wat meer: 51,1%. Slechts 10,1% verwacht een daling van 2% of meer. Ook voor de langere termijn zien beleggers het zonnig in. 54% verwacht dat de AEX het komende half jaar een stijging zal laten zien van 3% of meer. Slechts 12,5% houdt rekening met een daling. Bull Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 56,4 vorige maand naar 55,9 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de score voor juli): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 12,1% (was 14,5%)

Optimistisch: 54,2% (was 56,4%)

Neutraal: 25,9% (was 23,5%)

Pessimistisch: 6,3% (was 4,6%)

Zeer pessimistisch: 1,6% (was 1%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 10,9% (gelijk gebleven)

Optimistisch: 54,8% (was 57,4%)

Neutraal: 26,2% (was 23,9%)

Pessimistisch: 6,4% (was 6,4%)

Zeer pessimistisch: 1,6% (was 1,4%) AEX komende maand Omhoog: 48,4% (was 51,1%)

Neutraal: 41,5% (was 40,6%)

Omlaag: 10,1% (was 8,3%) AEX komende zes maanden Omhoog: 54,0% (was 56,1%)

Neutraal: 33,4% (was 31,2%)

Omlaag: 12,5% (was 12,7%) Aandelenkeuzes augustus Wat verwachten beleggers van individuele aandelen? Welke aandelen zijn favoriet? En waar kunnen we beter met een boog omheen lopen? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept. Royal Dutch Shell stond vorige maand al op eenzame hoogte in het rijtje toppers, maar de Grand Old Lady van de Nederlandse beurs heeft haar voorsprong op de rest van het peloton nog verder uitgebreid. Mogelijk speelt de goed-nieuwsshow van afgelopen donderdag hierbij een rol, waarbij Shell de aandeelhouders trakteerde op een dividendverhoging en een aandeleninkoopprogramma van $2 miljard. Op plaats 2 vinden we Arcelor Mittal, die eveneens voor miljarden dollars eigen aandelen gaat inkopen. Besi prolongeert zijn plaats in het linkerrijtje, aangevuld met nieuwkomer ING. De deelnemers aan de enquête houden wat betreft Unibail-Rodamco-Westfiel en Adyen voet bij stuk: deze aandelen kunnen we net als in juli beter mijden. Op de tweede staat Philips. Waarschijnlijk zit de terugroepactie met beademingsapparatuur beleggers niet lekker. Ook Just Eat Takeaway krijgt de handen niet op elkaar. Toppers augustus Stemmen Floppers augustus Stemmen Shell +153 Unibail-Rodamco -95 Arcelor Mittal +36 Philips -39 Besi +32 Adyen -28 ING +26 Just Eat Takeaway -20

Deze keer deden 513 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.