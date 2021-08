Huizenmarkt gek? Dan kent u Billonaires' Row nog niet

Waaruit blijkt eigenlijk dat die Dividend Aristocrats minder risico brengen dat laten we zeggen de wereldindex? In de dollar versie, zie ik weinig verschil in volatility of max drawdown versus de S&P500. Voor lager risico aandelen zou ik eerder "value" of "low volatility" nemen. Er zijn denk ik best wat cyclische dividend aristocrats uit bijv de grondstoffensector.