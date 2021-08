Start voorbeurs is goed en het is gezellig druk, maar niet té druk deze week

De AEX indicatie is behoorlijk hoger na een daling vrijdag op Wall Street, zit 760 er al in? Kan maar zo. China stijgt nu en verder is er nu maar weinig beweging. De crypto's laten wel van zich horen. Bitcoin doet -2,4%, maar ethereum zet wel +5,7% neer.

Er is een lekker drukke, maar wel behapbare week met bij ons cijfers van ING, DSM, IMCD, Wolters Kluwer, Galapagos, JDE Peet's, SBM Offshore en Pharming. Zie hier mijn vooruitblik van gisteren, waarin ik net als onze podcast vrijdag met Paul Weeteling vooral over technologie heb. OK, eerst vandaag.

Heineken verslaat de verwachtingen voor haar Q2-cijfers, maar waarschuwt voor H2. Corona blijft uitdagend - vooral in Azië - en het concern waarschuwt voor oplopende (grondstof)kosten. Ze stelt €0,28 interimdividend voor. Moeizame rapportage dus en het aandeel is duur. Hier het verslag.



OCI verslaat de verwachtingen, laat op veel punten verbetering zien, geeft een positieve outlook af een gaat ze dividend betalen?



We doen het vandaag met inkoopmanagersindices over juli van de industrie, ofwel wat is het economische momentum? China valt alvast tegen. Wij zijn om 09:00 uur.



De opening ziet er goed uit. Er is geen nieuws uit China, dat wil zeggen geen nieuwe maatregelen tegen bedrijven. Volgens de networks is de sfeer op de beurzen daar wel om te snijden. Square wil een $29 miljard overname doen en dat is nog het grootste bedrijfsnieuws.

De rentes doen nog niks:

De terugblik, juli met records:

U.S. stocks fell with Amazon shares declining after the company forecast lower sales growth, but the S&P 500 still posted a sixth straight month of gains. More here: https://t.co/r4eA5rP9gS pic.twitter.com/cgZFmONAgC — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2021

Plussen in China vandaag:

-Hong Kong stocks edge up as recovery continues

-Tencent, Alibaba, Meituan shares stabilize

-China pharma and Covid-related stocks rise with Nanjing outbreak https://t.co/iPuVMqRMoP pic.twitter.com/3AmCh2UF42 — Bloomberg Next China (@next_china) August 2, 2021

Ethereum gaat nog harder:

Bitcoin hit its highest level since mid-May and continues to build momentum https://t.co/wroVgiWtjz via @markets @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 31, 2021

Luxemburg:

WATCH: A European Union privacy regulator has fined Amazon a record $886.6 million for processing personal data in violation of the EU’s General Data Protection Regulation, the company said in a regulatory filing https://t.co/CRkE3cqtO4 pic.twitter.com/aSNlI4d9cF — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2021

Zo:

The U.S. Securities and Exchange Commission will not process registrations for the issuance of Chinese company securities pending SEC guidance on how to disclose the risks they face in China following a new regulatory crackdown by Beijing. More here: https://t.co/HgSe3YZCYw pic.twitter.com/T6JvflLF5X — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2021

Square is ambitieus:

Square is buying Afterpay for $29 billion, the largest acquisition by Jack Dorsey's company and the biggest-ever corporate deal in Australia https://t.co/d9EqM7tDIs — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2021

Naar €53 van €52:

Vonovia to make new Deutsche Wohnen offer at 53 eur/shr https://t.co/kSKjfEsqKR pic.twitter.com/J2cjmZTwda — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2021

Er staat nergens dat dit geld ook in aandelen moet, maar omgekeerd ook niet:

This chart by Goldman Sachs explains the resilience of the markets. There’s a ton of cash still looking for a home - for instance, $5tn of excess savings globally. pic.twitter.com/Hk1lmqYzWE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 1, 2021

Veel plezier en succes vandaag.