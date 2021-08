Slotcall: Just Eat Takeaway moet leveren

Er is weinig mis met het sentiment onder beleggers. Hoewel de zomerperiode meestentijds niet de meest spannende periode van het jaar is, stijgt de index onverdroten door op weg naar nieuwe recordstanden.

En, het mag gezegd, veel bedrijfscijfers zijn goed tot ronduit sterk, al zijn opvallend veel bedrijven nog steeds wat voorzichtig over de tweede jaarhelft.

Vandaag was vooral de dag van de wat kleinere aandelen, met CM.com en AF-KLM die tot de koplopers behoorden, terwijl TomTom, Fugro en Brunel toch gevoelig moesten inleveren.

Er zou volgens Reuters sterke interesse zijn in het overnemen van de olievelden van Shell in de VS, meer in het bijzonder het Permian Basin. Geschatte opbrengst: > $10 miljard. Ook dit nieuws weet de koers van Shell amper in beweging te krijgen.

Just Eat Takeaway moet leveren

Het is al een tijdje onrustig rond Just Eat Takeaway (JET). Dat hangt allereerst samen met de sterk achterblijvende beurskoers van het aandeel, dit zowel ten opzichte van de bredere markt, als ten opzichte van concurrenten.

En hoewel de shortpositie nu, versus ten tijde van de overname van Grubhub, flink is afgenomen, moet JET alleen nog AF-KLM en Wereldhave boven zich dulden in de lijst meest geshorte fondsen.

Grootaandeelhouder Cat Rock Capital (ruim 4% belang in JET) trok onlangs semi-publiekelijk aan de bel met een rapport waarin het signaleerde dat het aandeel inmiddels fors ondergewaardeerd is geraakt. Grootste kritiekpunt: mis- danwel non-communicatie van het JET management. Wordt vervolgd.

AB InBev

Vorige week kwam 's werelds grootste bierbrouwer, AB InBev, met een stevige set cijfers. Niet stevig genoeg volgens de markt, die rekende op een verhoging van de outlook. De Belgen zijn inderdaad wel erg voorzichtig in hun verwachtingen. Of hier een kans ligt voor beleggers, dat leest u binnen IEX Premium.

Amazon

Dat zien we niet vaak, een van de (erg) grote 'winner takes all' aandelen die niet weten te voldoen. Het is Amazon wel overkomen: de omzet viel tegen, en belangrijker; dat gold ook voor de outlook.

Of dat ook reden is fundamenteel anders tegen het aandeel aan te kijken, leest u in een uitgebreide analyse van onze techspecialist van IEX Premium.

Wall Street

De grote drie Amerikaanse indices stijgen eensgezind met 0,5%, na wat opnieuw een sterke maand voor de beurzen is geweest. Sterke bedrijfscijfers bieden een stevig fundament onder de oplopende markten.

Daarnaast was het nieuws dat Square voor $29 miljard Afterpay wil overnemen, volledig in aandelen betaald, een opsteker voor de markt.

Rentes







Bron: Reuters





Brede markt

De AEX wint opnieuw een half procent



Wall Street wint eensgezind 0,5% geholpen door goede bedrijfscijfers en nieuwe M&A activiteiten



De euro versus de dollar : bijna 1,19



De VIX blijft rond een licht nerveuze 18,5 noteren



Goud en zilver laten een slaapverwekkend koerspatroon zien



Olie : WTI en Brent (en gas) moesten een stapje terug doen: zorgen over de Delta-variant worden opgevoerd als reden



Bitcoin schijnt per stuk circa $40k waard te zijn



Het Damrak



ASML (+ 2,1%) rukt verder op richting de €700

(+ 2,1%) rukt verder op richting de €700 Prosus (+ 1,3%) krabbelt langzaam weer wat op van de Chinese malaise

(+ 1,3%) krabbelt langzaam weer wat op van de Chinese malaise Just Eat Takeaway (+ 0,9%) heeft nog een lang herstelpad af te leggen

(+ 0,9%) heeft nog een lang herstelpad af te leggen Shell (+ 0,4%) profiteert amper van geluiden over desinvesteringen in de VS

(+ 0,4%) profiteert amper van geluiden over desinvesteringen in de VS AF-KLM (+ 4%) loopt het verlies van vrijdag weer in, er gaan wat EMTN geplaatst worden.

(+ 4%) loopt het verlies van vrijdag weer in, er gaan wat EMTN geplaatst worden. Fugro (- 4%) ligt ondanks redelijke H1-cijfers vorige week vrij zwak

(- 4%) ligt ondanks redelijke H1-cijfers vorige week vrij zwak CM.com (+ 9,6%) profiteert nog steeds van indrukwekkende H1-cijfers: morgen een update rond deze kooptip van de Beleggersdesk .

(+ 9,6%) profiteert nog steeds van indrukwekkende H1-cijfers: morgen een update rond deze . Pharming (+ 0,6%) komt maar niet van de status van pennystock af



(+ 0,6%) komt maar niet van de status van pennystock af Op de lokale markt viel Fastned (+ 6%) positief op



Adviezen

Aperam: naar €54 van €47 en houden - Jefferies

Shell: naar €20,50 van €18 en kopen - Berenberg

WDP: naar €36 van €32 en houden - Kepler Cheuvreux

GBL: naar €113 van €99 en kopen - Bank Degroof

GBL: naar €113 van €100 en kopen - KBC

Heineken Hld: naar €97 van €85 en kopen - KBC

AF-KLM: naar €5,50 van €5,20 en houden - Barclays

ArcelorMittal: naar €39 van €36 en kopen - Barclays

Agenda

3 augustus Event



00:00 Vastned ex-dividend

00:00 AMG ex-dividend

06:30 Reserve Bank of Australia - rentebesluit

07:00 DSM Q2-cijfers

07:00 SocGen Q2-cijfers

08:00 BP Q2-cijfers

13:00 Du Pont Q2-cijfers

13:00 Eli Lily Q2-cijfers

13:00 Nikola Q2-cijfers

16:00 Fabriekscijfers VS - jun

22:00 Lyft Q2-cijfers