Voormalige fossiele favorieten zijn uit de gratie

Fossiele brandstoffen doen het technisch niet slecht, in tegenstelling tot fossiele aandelen.

De prijs van ruwe olie is de afgelopen weken fors opgelopen. De opmars is deels veroorzaakt doordat handelaren zich indekten, nadat bleek dat in de VS de binnenlandse voorraden ruwe olie, benzine en distillaat zijn gedaald. De olieprijzen naderen nu een zware technische barrière.

Voormalige fossiele favorieten

Wat verder opvalt is dat olie-gerelateerde aandelen, vroegere fossiele favorieten, uit de gratie zijn. Kortom, vandaag staat fossiele energie centraal.

Ik bekijk deze keer de olieprijs (Light Sweet), Natural Gas, de Europese sector Oil & Gas en onze eigen Royal Dutch. Een andere keer zal ik de sector schone energie doornemen.

Light Sweet

De prijs van Light Sweet heeft binnen de stijgende trend het koersdoel rond de weerstand van $77,23 (de top van 5 oktober 2018) aangetikt. Daarna is de koers gaan consolideren. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien Light Sweet boven de laatste top weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Het technische plaatje van Light Sweet was begin van dit jaar al structureel verbeterd, nadat de dalende toppenlijn (de vette blauwe lijn) was gebroken.

Deze uitbraak is gevalideerd door de pullback bodem rond $ 54,24 van 26 maart). De olieprijs heeft een eerste steun rond $65,14 (de bodem van 20 juli).

De echte steun ligt rond de maartbodem op $54,24.





Natural Gas

Het technische plaatje van Natural Gas is verbeterd nu de voormalige weerstand is gebroken. De neutrale range is aan de bovenkant verlaten.



Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van $4,84 (de top van 16 november 2018). Steun ligt op $2,46 (de bodem van 9 april).



Europese sector Oil & Gas

De oliesector beweegt al een maand of acht zijwaarts. Binnen de neutrale bandbreedte verliest de sector Oil & Gas aan kracht. Onlangs is de korte herstelbeweging naar onderen verlaten. De verkoopdruk neemt iets toe.

De steun ligt rond 237,56 punten (de bodem van 25 december 2020). Weerstand ligt op 286,48 (de top van 18 juni).

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat de sector Oil & Gas achterblijft vergeleken met andere sectoren.





Royal Dutch Shell

De koers van RDS beweegt al een tijdje zijwaarts. Op korte termijn beweegt deze blue chip tussen €15 en €17,82 (de top van 9 juli). Op wat langere termijn is dat een range van €14,08 (de bodem van 25 december 2020) tot €18,70.

Het wisselvallig koersverloop maakt dit geen aantrekkelijk aandeel. Bovendien blijft RDS al sinds 2018 achter ten opzichte van de AEX. Terwijl de Nederlandse beurs sindsdien fors is opgelopen (vanaf 540 punten), is RDS nagenoeg gehalveerd. Andere aandelen doen het blijkbaar beter.

De dalende B.O.B.-indicator (de blauwe lijn) is hiervan het bewijs. Deze geeft aan dat Royal Dutch Shell veel zwakker presteert dan de brede markt.