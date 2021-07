Slotcall: beleggersentiment rond Shell blijft bearish, AEX krijgt een tikje

Een wat landerig dagje op het Damrak, de meeste overige relevante Europese beurzen doen het niet beter. De cijferstroom is volop losgebarsten en beleggers hebben hun tijd nodig hier doorheen te worstelen. En dat geldt natuurlijk ook voor de Beleggersdesk.

Veel cijferende bedrijven zijn best ok, tot ronduit goed (zie ook lager), maar dat helpt de index vandaag in ieder geval niet. De AEX sluit een half procent lager. Opvallend is de relatieve zwakte van de Zuid-Europese markten.

Halfjaarcijfers best goed

Het zal beleggers niet ontgaan zijn dat het halfjaarcijferseizoen in volle hevigheid is losgebarsten. Hoewel het nog te vroeg is om de balans al op te maken, is een (incomplete) tussenstand desondanks wel zinvol. Immers, de cijfers zullen onvermijdelijk richting geven aan de beurzen de komende tijd.

En die tussenbalans, we blijven even bij de AEX, is overwegend positief. We noemen een Shell, ArcelorMittal, ASML, ASMI, Besi en Philips als smaakmakers op het Damrak, al heeft Philips wel wat andere issues. Shell is overigens maar matigjes beloond voor stevige Q2-cijfers: het sentiment onder beleggers blijft bearish.

En zelfs de tegenvallers, zoals bijvoorbeeld Just Eat Takeaway en Unilever, vielen niet eens echt heel erg tegen.

De AEX is aan een indrukwekkende opmars bezig, met horten en stoten zoals dat hoort, maar de stijging van de index wordt wel ondersteund door sterke bedrijfscijfers.

Volgende week komen nog een aantal smaakmakers met resultaten: Heineken, ING Groep, DSM, Wolters Kluwer en IMCD zullen de H1-cijfers rapporteren. Wij zijn vooral benieuwd hoe ING zich staande heeft weten te houden in een klimaat van aanhoudende financiële repressie.

ASML

De bomen lijken tot in de hemel te groeien bij de chipsector en zeker ook bij ASML, maar is dat ook zo? Paul Weeteling duikt nogmaals in ASML en komt tot de conclusie dat al het goede nieuws wel is ingeprijsd.

Brunel

Detacheerder Brunel ziet de omzetten weer aantrekken, maar is nog niet terug op het pre-coronaniveau. Geen ramp, de winstcijfers laten al wel een duidelijke verbetering zien. Een mooie dividendwaarde.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen ogen wat futloos. De cijfers van Amazon gisteren nabeurs vielen niet in de smaak en de listing van Robinhood bracht ook niet het succes wat ervan verwacht werd, althans voor nu.

De grote drie indices leveren wat in, onder aanvoering van de Nasdaq die tussentijds 0,75% wegzakt. De dow Jones en S&P500 houden de schade beperkt met een daling van circa 0,5%.

Rentes

Het renteplaatje is duidelijk, verder commentaar volstrekt overbodig.



Bron: Reuters

Brede markt

De AEX verliest een half procent in matte handel



verliest een half procent in matte handel Wall Street oogt wat inspiratieloos en levert ruwweg 0,5% in



oogt wat inspiratieloos en levert ruwweg 0,5% in De euro versus de dollar : 1,185



versus de : 1,185 De VIX noteert op een licht elevated level van ruim 18



noteert op een licht elevated level van ruim 18 Goud en zilver nemen ook een dagje pauze en bewegen amper



en nemen ook een dagje pauze en bewegen amper Olie : WTI en Brent noteert alweer rond de $75 per vat: $100 anyone?



: WTI en Brent noteert alweer rond de $75 per vat: $100 anyone? Bitcoin steeg op geruchten, die zijn ontkend, maar de stigjing wordt desondanks vastgehouden



Het Damrak



ArcelorMittal (- 0,9%) profiteert niet van enkele upgrades van zakenbanken

(- 0,9%) profiteert niet van enkele upgrades van zakenbanken Prosus (-/- 2%) levert een deel van de winst van gsiteren weer in

(-/- 2%) levert een deel van de winst van gsiteren weer in Philips (+/+ 07%) krabbelt weer iets op na flinke koersdruk eerder deze week

(+/+ 07%) krabbelt weer iets op na flinke koersdruk eerder deze week Shell (-/- 1,3%) is maar mager beloond voor loeisterke Q2-cijfers

(-/- 1,3%) is maar mager beloond voor loeisterke Q2-cijfers Unilever (+/+ 0,7%) wint wat terrein terug ondanks perikelen met ijsdochter Ben & Jerry's

(+/+ 0,7%) wint wat terrein terug ondanks perikelen met ijsdochter Ben & Jerry's AF-KLM (-/- 4,6%) lijkt een bodemloze put en is vooral geschikt voor traders en speculanten

(-/- 4,6%) lijkt een bodemloze put en is vooral geschikt voor traders en speculanten Aperam (-/- 0,4%) overtuigde met an sich fraaie Q2-cijfers, maar beleggers halen toch wat geld van tafel

(-/- 0,4%) overtuigde met an sich fraaie Q2-cijfers, maar beleggers halen toch wat geld van tafel Brunel (+/+ 2,8%) had ok cijfers en wordt daar wel voor beloond

(+/+ 2,8%) had ok cijfers en wordt daar wel voor beloond Vastned -/- 1(%), commercieel vastgoed blijft een lastig verhaal



-/- 1(%), commercieel vastgoed blijft een lastig verhaal Op de lokale markt viel Euronext (+/+ 5,3%) positief op, met dank aan fraaie Q2-cijfers



Adviezen

AB InBev: naar €81,30 van €78 en kopen - Berenberg

DSM: naar €170 van €150 en houden - KBC Securities

Ontex: €10 van €10,50 en houden - JPMorgan

Brunel: naar €13,50 van €13 en kopen - KBC Securities

X-Fab: naar €10 van €9 en kopen - KBC Securities

AB InBev: naar €60 van €62 en houden - Credit Suisse

AB InBev: naar €70 van €75 en kopen - Barclays

AB InBev: naar €75 van €80 en kopen - Jefferies

AB InBev: naar €62 van €65 en houden - Citigroup

ArcelorMittal: naar €40 van €36 en kopen - Deutsche Bank

Shell: naar €22 van €17 en kopen - KBC

AB InBev: naar €75 van €76 en kopen - RBC Capital

Agenda

2 augustus Event





00:00 Ondernemersvertrouwen Duitsland - jul

00:00 EMU-schuld Nederland

00:00 AMG ex-dividend

07:00 Heineken Q2-cijfers

07:00 Axa Group Q2-cijfers

07:00 HSBC Q2-cijfers

07:00 NXP Semiconductors Q2-cijfers

16:00 Construction spending VS - jun

16:00 ISM index VS - jul