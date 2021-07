Slotcall: Shell en Prosus bezorgen AEX een nieuwe all-time high

Q2-cijfers komen met bakken tegelijk uit de lucht. Daar zaten een aantal welkome verrassingen tussen, zoals ArcelorMittal. Veel bedrijven zijn vandaag dan ook beloond met een groene koers. Al is vooral zwaargewicht Shell te danken voor de nieuwe all-time high de AEX (+1,4%) vandaag op het bord heeft gezet.

Prosus (+6%), dat nog altijd aan het revalideren is van de dip van enkele dagen geleden, was vandaag overigens ook een helpende hand in de recordstand van de Nederlandse hoofdindex.

Opvallend was ook de ruim 14% hogere opening van de Didi (+10,5%). Deze koersklim was het resultaat van een bericht van The Wall Street Journal dat Didi zou overwegen de beurs vaarwel te zeggen. Korte tijd later ontkende de Chinese taxi-app dit gerucht, waarna de koers kalmeerde.

Stevige cijfers van Shell

Het zal u niet ontgaan zijn dat Shell (+3,7%) vandaag met cijfers kwam. “Alle relevante ratio's zijn nog beter dan al verwacht en het energieconcern laat aandeelhouders meedelen in de fraaie resultaten”, schrijft IEX-analist Martin Crum. Het dividendrendement wordt namelijk flink opgeschroefd. Zo was het kwartaaldividend in Q1 van dit jaar nog $0,17, waar het in dit tweede kwartaal $0,24 bedraagt.

“Daarnaast wordt er een nieuw aandeleninkoopprogramma gestart van $2 miljard en de concernschuld smelt dankzij de hoge cashflow (en desinvesteringen) weg als sneeuw voor de zon”, voegt Martin Crum er nog aan toe.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. In de analyse hieronder benoemt Crum ook de toegenomen risico’s voor Shell die komen kijken bij deze niet te stuiten energietransitie.

ArcelorMittal imponeert

ArcelorMittal (+4,1%) heeft een ongelooflijke set Q2-cijfers op tafel gezet. De afgelopen weken werden de voorspellingen van analisten constant naar boven bijgesteld, maar zelfs die heeft de staalproducent weten te overtreffen. “Vergelijkingen met vorig jaar gaan bij alle cijfers volledig mank”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte er met enige verbazing over in zijn analyse.

Zo is de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal met $3,1 miljard gestegen tot $19,3 miljard. ArcelorMittal heeft dan ook flink weten te profiteren van de alsmaar stijgende staalprijzen. “Vergeleken met een jaar terug is de groei gigantisch. Omzet in Q2 2020 bedroeg $11 miljard en daar zaten dan ook nog het inmiddels verkochte Cleveland Cliffs in de VS en de inmiddels geconsolideerde activiteiten in Italië in”, schrijft Schutte.

Nu we toch bezig zijn: De ebitda kwam met $5,05 miljard beduidend hoger uit dan de $3,24 miljard van het voorgaande kwartaal. Zoals te verwachten is de nettowinst er ook flink op vooruit gegaan: van $2,3 miljard in het eerste kwartaal, naar $4 miljard in Q2. Lees de analyse hieronder om erachter te komen wat deze grandioze cijfers met het advies doen. Nog geen IEX Premium? Bekijk dan snel onze zomeractie voor fikse kortingen.

Brede markt

De AEX (+1,4%) presteerde alweer beter dan Duitsland (+0,4%) en Frankrijk (+0,5%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 4,6%. De index noteert nu 17,5 punten.

Wall Street koerst ook mooi in het groen: S&P 500 (+0,6%), Dow Jones (+0,6%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro stijgt met 0,3% en noteert 1,189 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,3%) en zilver (+3,2%) stijgen beide.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,6%) zitten beide in de lift.

Bitcoin (-0,7%) koerst licht in de min.

Rentes

Gegaap op de rentemarkt.

Het Damrak:

ASMI (+1%) kreeg vandaag van verschillende grote banken een koersdoelverhoging, allemaal met behoud van een koopadvies.

(+1%) kreeg vandaag van verschillende grote banken een koersdoelverhoging, allemaal met behoud van een koopadvies. De markt reageerde negatief op de cijfers van AMG (-5,8%). Vooral de marges stellen teleur. Toch is er optimisme te bespeuren bij aandelenanalist Paul Weeteling, zo valt te lezen in zijn analyse van AMG.

(-5,8%). Vooral de marges stellen teleur. Toch is er optimisme te bespeuren bij aandelenanalist Paul Weeteling, zo valt te lezen in zijn analyse van AMG. Fugro (+2,4%) heeft ondanks een lagere omzet, een verlies weten om te buigen in winst. De bodemonderzoeker werd beloond met een groene koers.

(+2,4%) heeft ondanks een lagere omzet, een verlies weten om te buigen in winst. De bodemonderzoeker werd beloond met een groene koers. De resultaten van Air France-KLM (+1,1%) over Q2 zullen vermoedelijk beter zijn dan die van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit een consensus die de luchtvaartmaatschappij zelf heeft samengesteld.

(+1,1%) over Q2 zullen vermoedelijk beter zijn dan die van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit een consensus die de luchtvaartmaatschappij zelf heeft samengesteld. De resultaten (en daarmee ook de koers) van Arcadis (+4,1%) zitten in de lift. Lees er het fijne over in Peter Schutte zijn analyse van Arcadis.

(+4,1%) zitten in de lift. Lees er het fijne over in Peter Schutte zijn analyse van Arcadis. CM.com (+7%) heeft zijn outlook voor het hele jaar naar boven bijgesteld nadat het in dit tweede kwartaal beduidend meer omzet gedraaid heeft. Op jaarbasis steeg de omzet namelijk met 119% naar 62,2 miljoen.

(+7%) heeft zijn outlook voor het hele jaar naar boven bijgesteld nadat het in dit tweede kwartaal beduidend meer omzet gedraaid heeft. Op jaarbasis steeg de omzet namelijk met 119% naar 62,2 miljoen. Tegenvallende resultaten bij Ordina (-11%) zijn de reden dan de koers vandaag een pijnlijke duikvlucht maakte. De aangepaste ebitda was met €8,7 miljoen fors lager dan de €15,7 miljoen die behaald werd in Q1.

