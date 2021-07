Wachten nog, maar zeker geen ballonnetjes bij debuut Robinhood

Dit was wel een hele snelle IPO, het bedrag van $32 miljard was magertjes(staat gelijk aan twee dagen opkoop FED)

Ik kan me herinneren dat een dating app voor meer naar de markt ging.



Wat ga je doen als je een $100B figuur bent?



Ruimte speelgoed verzinnen/ontwikkelen, capsules maken, raketten in elkaar schroeven, mars karretjes designen, de trend is on.



Je geslachtsdeel langs de meetlat leggen bij soortgenoten is zo 2019!