Cijfers en koers AMG zijn de teleurstelling van de dag

Hoi @ HD99, er is een simpel antwoord op jouw vraag. Analisten-advies en koersdoelen gaan over 1 jaar na het uitgeven van dat advies en koersdoel. Niet over nu. De analisten bij IEX, en ook bij de andere clubs, weten dat er vanaf Q3 een omzetgroei bij komt. ( namelijk Ohio 2 met 100% afnamecontract ) En dan heb ik het nog niet over de Spodumene in Brazilie. Ook in de jaren er na komt er extra omzet bij (door o.a. de Duitse nieuwbouw voor Lithium).



Al deze ontwikkelingen verklaren het gaatje tussen de perceptie van de cijfers gisterenavond, en de verwachting wat AMG over 1 jaar , en de jaren daarna , waard gaat zijn.



Heb je iets aan deze feedback ?