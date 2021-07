Koersen vlak voorbeurs, maar het is Superdonderdag met héél véél en nóg méér

De AEX-indicatie is vlak, de rentes doen ook niet zo veel, de dollar is verzwakt op de Fed en China is in de rebound.

Superdonderdag, de agenda is monsterlijk vandaag. Geen tijd te verliezen, er zijn heel veel cijfers. Royal Dutch Shell had al een update afgegeven en rolt net door met Q2's: er is nog meer winst dan al was aangekondigd, het dividend gaat naar $0,24 per aandeel en er komt extra €2 miljard aandeleninkoop.



Verder beperk ik me tot een heel korte samenvatting van de Q2-cijfers die er al zijn, anders wordt deze rubriek onleesbaar. Klik op de link voor het wedstrijdverslag. Bijna alles en iedereen valt mee, maar we weten intussen dit rondje dat dat geen enkele garantie is voor een mooie koersreactie.

ArcelorMittal laat een ware winstexplosie zien, gaat voor $2,2 miljard aandelen inkopen en denkt dat de staalmarkt niet met de eerder afgegeven 4,5-5,5% groeit, maar 7,5-8,5%

Relx laat op alle fronten verbetering zien en verhoogt het dividend met 5%

Unibail somt slechte cijfers op, 26% minder huurinkomsten. winst naar de filistijnen en u moet het met een bemoedigende toestroom van nieuwe klanten naar de winkelcentra doen

AMG boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) van 31,4 miljoen dollar, in vergelijking met 7,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Omzet +44% en bedrijf handhaaft outlook

Arcadis deed het in Q2 met 20% ebitagroei, 3% omzetgroei en de marge ging van 7,8% naar 9,2%., Stabiel orderboek, maar wel bijna €100 miljoen minder kasstroom

Groen is de truc! Fugro maakt verrassend winst bekend. "Tijdens het tweede kwartaal, een jaar na het uitbreken van de pandemie, zijn we weer gegroeid", concludeerde CEO Mark Heine

Intertrust vindt u hier en kende door boetes eigenlijk een beetje een verloren kwartaal, maar belooft beterschap. Zoals wel vaker

CM.com meldt +119% omzetgroei, maakt nog wel verlies en mikt op een jaaromzet van 220 tot 240 miljoen euro. Eerder mikte het nog op 205 tot 225 miljoen euro

Ordina meldt op alle fronten betere cijfers en zegt op koers te zijn met de doelstellingen voor 2022

Vastned publiceert miezerige cijfers, wat plussen minnen, betaalt €0,53 dividend en durft weer een outlook aan

De Fed gaat over taperen of afknijpen van steunprogramma's praten, maar geeft geen nadere informatie - laat staan datum of bedrag. Voorzitter Jerome Powell stelde gisteravond bij het Fed (non-)rentebesluit weer dat de inflatie tijdelijk is, hoewel die hoger is en langer duurt dan verwacht en hij ziet geen loonprijsspiraal ontstaan.

Per saldo reageerden de koersen amper: aandelen wat hoger en dollar en rente lager. We doen het vandaag dus met cijfers en BBP VS. Nabeurs Wall Street waren deze namen er nog met rapportages. Facebook had extreem goede cijfers, maar de outlook was niet goed (lezen maar). Het bedrijf verwacht veel minder groei.

Facebook -3,5%

Qualcomm +2,8%

Ford +0,4%

PayPal -5,3%

Amazon is de grootste naam vandaag, Robinhood gaat voor $32 miljard naar de Nasdaq en er is het Amerikaanse BBP-cijfer over Q2. Superdruk dus en dan zult u net zien: een non-opening dus. China gaat wel in de rebound.



De rentes dan, over taperen gesproken. Hier hangt de boel nog net met duct tape aan elkaar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

De AFM meldt deze shorts

De agenda met ook nog BBP VS:

07:00 Arcadis - Halfjaarcijfers

07:00 ArcelorMittal - Halfjaarcijfers

07:00 CM.com - Halfjaarcijfers

07:00 Fugro - Halfjaarcijfers

07:15 Intertrust - Halfjaarcijfers

07:30 Vastned - Halfjaarcijfers

08:00 GeoJunxion - Halfjaarcijfers

08:00 Ordina - Halfjaarcijfers

08:00 Shell - Halfjaarcijfers

17:45 Euronext - Halfjaarcijfers





00:00 Samsung - Cijfers tweede kwartaal (ZKo)

07:00 AB InBev - Cijfers tweede kwartaal (Bel)

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Danone - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Nestle - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Nokia - Cijfers tweede kwartaal (Fin)

07:00 Telefonica - Halfjaarcijfers (Spa)

07:00 Telenet - Cijfers tweede kwartaal (Bel)

07:00 Total - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 AstraZeneca - Cijfers tweede kwartaal (VK)

08:00 Shell - Halfjaarcijfers (VK)

13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Merck & Co - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 YUM Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)





06:30 Ondernemersvertrouwen - Juli (NL)

09:55 Werkloosheid - Juli (Dld)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juli def. (eur)

11:00 Inflatie - Juli (Bel)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal (Bel)

14:00 Inflatie - Juli vlpg. (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Juni (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

S&P 500 ends the day nearly flat as Powell says Fed still a ways away from rate hikes https://t.co/YDMFPkTDs6 pic.twitter.com/dkGBlOdSfZ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2021

Ik weet niet of het toeval is, maar dit komt precies nadat de Shanghai Composite de dip in ging met -10%:

China stocks rise as Beijing escalates effors to calm the market following its education crackdown https://t.co/JR3wQQGAyP — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2021

Die indruk bestaat even niet?

China will still allow IPOs in the U.S., securities regulator tells brokerages https://t.co/qKfWE22PWR — CNBC (@CNBC) July 29, 2021

Vandaag gaat het gebeuren!

Robinhood valued at $32 billion after selling shares in IPO at $38 per share, source says https://t.co/tIncbNsnz6 — CNBC (@CNBC) July 29, 2021

Geneuzel over tapering en als, dan een kwartje over zoveel tijd, om het te relativeren:

Analysis: As Fed tiptoes around tapering, investors look to Jackson Hole meeting for clarity https://t.co/j5k0JnamEy pic.twitter.com/XR741NXNHO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2021

Facebook dus:

Facebook’s warning that it expects revenue growth to ‘decelerate significantly’ overshadowed the company's beat on Wall Street estimates for quarterly revenue, sending its shares lower in extended trading. Read more here: https://t.co/EjhzLhRSIi $FB pic.twitter.com/Z7TY91h87J — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2021

Structureel outperformen, altijd lastig:

Latest shift to tech leaves Cathie Wood's ARKK in the cold https://t.co/PcjMBiOIKx pic.twitter.com/NoM3X7F36p — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.