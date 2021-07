Rentes naderen steunniveaus, obligaties veren op

In afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve was de rente wereldwijd stevig gedaald. De Amerikaanse 30-jaars rente is sinds begin juni gedaald van 2,30% naar 1,90%.

In de slipstream was de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente van -0,05% naar -0,31% gevallen. Maar de rentes naderen wel hun eerste steunniveaus, die als vangnet zullen dienen.

In het spiegelbeeld van dalende rentes hebben staats- en bedrijfsleningen technisch goed gepresteerd.

Fed-besluit

De rentes blijven in elk geval ongemoeid; Fed-voorzitter Powell verwacht nog steeds dat de hoge inflatie tijdelijk is. Dat vermindert de druk bij de Fed om de weg richting 'taperen' in te gaan.



Deze keer bekijk ik de korte dalende trends van de Nederlandse en Amerikaanse rentes. Omdat in het spiegelbeeld van een dalende rente obligaties het goed doen, kijk ik ook naar de Bund Future en een tracker in Europese bedrijfsleningen.

Amerikaanse 30-jaars rente zoekt eerste steun op

De Amerikaanse 30-jaars rente zet het neerwaartse koerspatroon voort. Lagere toppen en bodems valideren de dalende rente-tendens. Houd er wel rekening mee dat het eerste vangnet rond 1,76% (bodem van 28 januari) rap nadert.

Het volgende neerwaartse koersdoel voor de rente ligt rond 1,35% (bodem van 3 september 2020). Maar dan moet wel eerst de bodem 1,76% breken. De weerstand bevindt zich rond 1,99% (gevormd op 14 juli).

Nederlandse kapitaalmarktrente test steun

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft binnen de dalende trend de steun -0,32% (bodem van 25 maart) nagenoeg bereikt. De neerwaartse fase wordt pas gecontinueerd als de rente onder deze steun zakt.

Verdere dalingen zijn dan niet uitgesloten. Er ligt weerstand rond -0,17% (top van 14 juli). Na een doorbraak onder steun -0,32% wordt -0,49% het volgende neerwaartse koersdoel.

Bund Future maakt een draai naar boven

De Bund Future is technisch verbeterd, nadat de toppen van maart en juni gebroken zijn. Bovendien heeft de Bund rond €171,67 en daarna rond €173,70 hogere koersbodems weten te vormen. Naar boven is er ruimte richting €179,67 (gevormd op 3 september 2019).

Enkel bij een eventuele doorbraak onder steun €173,70 (bodem van 14 juli) treedt een verzwakking op.

Tracker in Europese bedrijfsleningen

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) ontwikkelt zich technisch al enige tijd prima. Deze ETF laat een patroon zien van hogere toppen en hogere bodems, een teken van koopkrachtige vraag.

Een hoofd&schouderpatroon is opwaarts voltooid, nadat de toppen van april en juni rond €14,65 werden gebroken. De trend is sindsdien stijgend. Eerste koersdoel ligt rond weerstand €142,90 (top van 28 december 2020). Steun ligt rond €139,65 (bodem van 23 juni).