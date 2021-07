Slotcall: De AEX is weer bij zinnen gekomen

Bericht delen via:

De AEX (+1,4%) straalt op deze iets minder stralende woensdag in juli. Het verlies dat de Nederlandse hoofdindex gisteren leed is weer helemaal goed gemaakt.

Ook Prosus (+6,6%) werd er vandaag weer aan herinnerd hoe een groene koers eruit ziet. China die de banken bijeen roept om de rust op de markten te herstellen kan daarmee van doen hebben.

China roept de rayonhoofden bij elkaar, zeg maar. Is er impact? Ik zie #Prosus mss iets versnellen, #Alibaba ligt pre-market VS goed en verder vult u dit verhaaltje zelf maar in #AEX https://t.co/tpHtvJVg1L pic.twitter.com/FN7PxV9E0F — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 28, 2021

Vanavond komt de Federal Reserve weer met een rentebesluit. Geïnteresseerd? Volg dan vooral dan vooral de liveblog op onze site. Marketwatcher Arend Jan Kamp zal tot de late uurtjes alles in de gaten te houden om u te updaten.

Pfizer (+2,4%) heeft zijn omzet het afgelopen kwartaal fors zien stijgen. De farmaceut heeft dit grotendeels te danken aan – u raadt het al – het coronavaccin. Met een operationele stijging van maar liefst 86% kwam de omzet in Q2 uit op $19 miljard. Tellen we het coronavaccin even niet mee, dan blijft er slechts een omzetstijging van 10% tot $11,1 miljard over.

Cat Rock Capital is aandeelhouder van Just Eat Takeaway (+2,5%) en uitte gisteren ferme kritiek op de maaltijdbezorger. Vandaag schaarde ook aandeelhouder Lucerne Capital achter Cat Rock. “De ondermaatse prestatie is volgens ons een direct gevolg van de aanhoudend slechte communicatie, die de geloofwaardigheid bij beleggers aanzienlijk heeft beschadigd”, stelt de investeringsmaatschappij.

Daarnaast zou Just Eat Takeaway volgens Cat Rock moeten kijken naar een mogelijke fusie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot. Ook zouden activiteiten die niet tot de kern gerekend worden moeten worden verkocht.

Dat kritiekpunt deelt IEX-analist Peter Schutte. “De inkoop van eigen aandelen met de opbrengst van niet-kernactiviteiten zou ook zeker een optie kunnen zijn”, stelt hij. “Just Eat Takeaway mag van mij ook sneller inspelen op trends als boodschappen bezorgen”, voegt hij daar nog aan toe.

Tegenvallende marges bij ASMI

Vandaag was het onder andere de beurt aan ASMI (+0,5%) om zijn cijfers van het tweede kwartaal te presenteren. IEX-analist Paul Weeteling omschrijft de cijfers als een mixed bag. Het groeitempo lag namelijk ontzettend hoog, maar de marges vallen juist tegen, zo is ook terug te zien in de rode koers van vandaag.

De lagere marges zijn deels te wijten aan de hogere Research & Development-kosten ten opzichte van de zeer lage kosten in het eerste kwartaal. De ongunstige wisselkoersen vormen ook nog een kleine reden voor de ietwat teleurstellende marges. ASMI heeft ook aangegeven soms moeite te hebben om alle onderdelen voor de machines bij elkaar te sprokkelen, en dat prijsverhogingen in de supply chain ook niet echt meewerken.

Wat Paul Weeteling adviseert naar aanleiding van deze cijfers leest u in de analyse hieronder.

Druk op de ketel bij ASMI #ASMI https://t.co/YFS387T5I5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 28, 2021

Vopak heeft het nog altijd zwaar

Tankopslagbedrijf Vopak (-5,9%) presenteerde vandaag teleurstellende tweedekwartaalcijfers die een rode koers tot gevolg hebben. “Suboptimale marktomstandigheden, valutaire tegenwind en opnieuw impairment (afschrijving) op een nieuwe terminal in Panama zetten beleggers aan tot het van de hand doen van het aandeel”, verklaart aandelenanalist Martin Crum in zijn analyse van Vopak.

Ook het nettoresultaat van €149,2 miljoen ten opzichte van de €166,1 miljoen over 1H20 valt tegen. “Het olieaanbod is dankzij zeer gedisciplineerde OPEC krap, wat de vraag naar opslag negatief beïnvloedt, evenals de relatief hoge olieprijs”, geeft Crum als verklaring. Zijn uitgebreide analyse en advies vindt u hieronder.

Waar de AEX (+1,4%) het gisteren slechter deed dan zijn Europese equivalenten, zo doet de Nederlandse hoofdindex het vandaag beduidend beter dan andere de beurzen in bijvoorbeeld Frankrijk (+1%) en Duitsland (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 4,4%. De index noteert nu 18,5 punten.

Wall Street is het niet eens: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (-0,2%) en de Nasdaq (-0,7%).

De euro daalt licht met 0,1% en noteert 1,181 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud doet +0,1% en zilver (+0,7%) komt wat terug op het verlies van gisteren.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,0%) blijven liggen

Bitcoin (+3,6%) koerst in de plus.

Op de rentemarkt is momenteel niet veel spannends te beleven. De tienjaarsrente in Nederland stijgt een basispuntje en noteert nu -0,31%.

Bank of America heeft zijn koersdoel voor Besi (+4,7%) gezet op een schamele €56. "Bank of America kan alweer niks van de cijfers van Besi maken", schrijft Arend Jan Kamp erover in de liveblog.

(+4,7%) gezet op een schamele €56. "Bank of America kan alweer niks van de cijfers van Besi maken", schrijft Arend Jan Kamp erover in de liveblog. Philips (+0,0%) kreeg een houdadvies van Bank of America om zijn oren geslingerd, waar dit eerst nog een koopadvies was. Daarnaast heeft de bank heeft zijn koersdoel verlaagd van €51 naar €46. Er waren vandaag overigens veel meer adviesveranderingen voor Philips, deze kunt u allemaal in het blokje hieronder vinden.

(+0,0%) kreeg een houdadvies van Bank of America om zijn oren geslingerd, waar dit eerst nog een koopadvies was. Daarnaast heeft de bank heeft zijn koersdoel verlaagd van €51 naar €46. Er waren vandaag overigens veel meer adviesveranderingen voor Philips, deze kunt u allemaal in het blokje hieronder vinden. Shell (+0,6%) gaat Inspire Energy overnemen, een bedrijf actief in groene energie in de Verenigde Staten.

(+0,6%) gaat Inspire Energy overnemen, een bedrijf actief in groene energie in de Verenigde Staten. JDE Peet's (-3,8%) is van de kooplijst van JPMorgan geschrapt. Nu wordt er een houdadvies met een koersdoel van €36 afgekondigd. JDE Peet's kampt vandaag dan ook met een flink rode koers.

Philips: adviesverhoging naar kopen - ABN Amro

Philips: naar €45 van €51 en verlaagd naar houden - Bank of America

Philips: naar €53 van €56 en kopen - UBS

Philips: naar €43 van €44 en houden - Deutsche Bank

Philips: naar €40 van €48 en houden - DZ Bank

Randstad: naar €59 van €50 en houden - Cfra

Besi: naar €80 van €76 en houden - Bank Degroof

Besi: naar €56 en verkopen - Bank of America

Galapagos: naar €49 van €57 en verkopen - Goldman Sachs

Accell: naar €47 van €42 en houden - Bank Degroof

JDE Peet's: naar €36 van €40,50 en verlaagd naar houden - JPMorgan Cazenove

