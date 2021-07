CM.com komkommertijdt er lekker op los

Groen is anno nu dé norm. Voor ieder bedrijf, wat het ook doet. Niemand pikt het nog als een concern geen groenstrategie heeft.



Nou, ik wel. Sterker nog, voor mij is het een pre als bedrijven zich niet te buiten gaan aan modieus marketinggeblaat. Hoor je me, unilever? "Groen" is het nieuwe "dot com". Vroeger was een internetstrategie dé norm en pikte niemand het als een bedrijf geen internetstrategie had. Sommigen deden het goed, bij de meesten was het lege kletskoek. Of regelrecht de kluit bedonderen. Voor weer anderen was het vooral veel te vroeg en een hele dure blunder waar ze een paar decennia over gedaan hebben om van te herstellen. Als hun core business tenminste sterk genoeg was om het te overleven.



Wellicht zal het net als internet inderdaad gaan werken. Maar als je er te snel te groot in vliegt alleen maar omdat "iedereen" het er over heeft, dan kost het vooral heel veel geld. En het kost de belegger heel veel geld als die zich laat leiden door leeg gezwets.