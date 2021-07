DSM doet het structureel beter dan de markt, maar zwakte bij Besi

Dank Royce voor je duiding

BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2021 de eigen outlook overtroffen.



BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd dankzij een "indrukwekkende" uitbreiding van de capaciteit. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag.



"Besi rapporteerde een erg sterke update, waarbij zowel de omzet als de brutomarge ruim boven de outlook en de consensus uitkwam", zei de analist.



Maar ook wist Besi de kosten goed onder controle te houden, aldus Hesselink.



"Deze update is een duidelijk signaal dat we nog niet op de piek van de cyclus zitten", meent ING.



ING heeft een koopaanbeveling op Besi met een koersdoel van 90,00 euro.



Topman Blickman zei dinsdag dat de opwaartse cyclus nog altijd intact is