DSM doet het structureel beter dan de markt, maar zwakte bij Besi

Technisch lijkt de markt op sterke cijfers van DSM te anticiperen. Het aandeel Besi daarentegen blijft technisch wat achter.

Als technisch analist maakt het me niet zoveel uit, maar ik zie op de beurs een wisselende ontvangst van de cijfers. De tweedekwartaalcijfers van Besi waren (volgens de meeste analisten) uitzonderlijk goed, maar werden matjes ontvangen. Besi, dat in onze lange termijn portefeuille zit, lijkt technisch wat achter te blijven.

DSM komt volgende week met cijfers. dit aandeel ligt er technisch fantastisch bij.

Vandaag kijk ik vooruit op DSM en terug op Besi.

Eerst DSM

Technisch is DSM een ijzersterk aandeel, dat het structureel beter doet dan de rest van de Nederlandse beurs.

De moneyflow van DSM stijgt fel. Dit geeft aan dat er nog steeds vers kapitaal in de markt komt.

De stijgende relatieve sterktelijn (blauwe lijn op de grafieken hieronder) geeft aan dat DSM veel beter presteert dan de rest van de markt.

Lange termijn technische plaatje: DSM vormt hogere bodems binnen de stijgende trend, die een koopkrachtige vraag aangeven.

Korte termijn technische plaatje: DSM beweegt in een sterke uptrend

Op basis hiervan blijft DSM ook een onderdeel van onze defensieve lange termijn Tostrams-portefeuille.

Helaas Besi

Hoewel de lange termijn uptrend van BE Semiconductor Industries intact is, zien we onder de oppervlakte signalen van zwakte (zie analyse en grafiek verderop):

De moneyflow, die van Besi's beursomzetten wordt afgeleid, stagneert. Dit geeft aan dat er geen vers kapitaal in de markt komt.

De dalende relatieve sterktelijn (blauwe lijn op de grafieken hieronder) geeft aan dat Besi slechter presteert dan de rest van de markt.

Lange termijn technische plaatje: Besi vormt een lagere top binnen de stijgende trend, die verkoopdruk aangeeft.

Korte termijn technische plaatje: Besi beweegt in een vlak zijwaarts trendje

Afromen positie

Op basis hiervan passen we de lange termijn positie van Besi in de defensieve Tostrams portefeuille aan: we romen deze positie voor een derde af. Lees verder onder de banner.

DSM: stijgende trend hervat



DSM heeft de stijgende trend hervat nadat een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden.

DSM krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting de weerstand van €185,00 (berekend koersdoel). We handhaven een positieve visie zolang DSM het patroon van hogere bodems weet vast te houden.

Steun ligt rond €143,40 (de bodem van 14 mei). Advies: Aanhouden in de lange termijn beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn van DSM laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.De opwaarts krullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat DSM de rest van de markt inhaalt.

Ons laatste lange termijn koopadvies voor DSM is van 29 juni 2020. Indertijd hebben we 163 aandelen DSM in portefeuille opgenomen, voor een koers van €122,65. Het rendement op deze positie bedraagt 36%.

Vooruitlopend op de cijfers van volgende week handhaven we deze positie, waarmee we dus 163 aandelen DSM in portefeuille aanhouden. Op een eventuele dip zou deze positie uitgebreid kunnen worden.





Besi: verkoopdruk



Besi vormt, binnen de uptrend, een lagere top, die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets.



Vooralsnog zien we een voortzetting van de consolidatie. Er ligt steun op €55,64 (de bodem van 5 maart).

Het potentieel is voorlopig beperkt tot de top rond €78,72 (de top van 16 april). Ons advies luidt: Aanhouden in de defensieve beleggingsportefeuille, maar met een kleinere positie. We adviseren een derde van de postie te verkopen.

De 200-dagenlijn van Besi laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Maar de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stagneert. Dat signaleert dat Besi minder goed presteert vergeleken met de rest van de markt.

Omdat de defensieve lange termijn Tostramsportefeuille voor ruim 35% in halfgeleiders is belegd, romen we een derde van de positie in Besi af omdat dit aandeel al geruime tijd zijwaarts beweegt.

De volledige posities van ASML en ASMI handhaven we.

Ons laatste lange termijn koopadvies voor Besi is van 25 februari 2019. Toen hebben we 880 aandelen Besi in de Tostrams defensieve portefeuille opgenomen, voor een koers van €22,72. Het rendement op deze positie bedraagt thans 219,50%.

Zoals gezegd verkopen we een derde van deze positie, waarmee we nog 580 aandelen Besi in portefuille aanhouden.