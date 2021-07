Slotcall: Twee zware klappen binnen een rode AEX

Het cijferseizoen lijkt vandaag meer weg te hebben van een moesson, want het regent halfjaarcijfers. Regenachtige treurnis is ook terug te vinden binnen de AEX (-1,1%), die al de hele beursdag in het rood koerst. Hetzelfde geldt overigens voor de beurzen in de rest van Europa.

De chippers - en dan vooral zwaargewicht ASML (-2,4%) - hebben de AEX flink naar beneden weten te trekken. Toch zijn dit niet de grootste verliezers. Het zijn namelijk vooral Randstad (-6%) en Prosus (-7,2%) die diep door het stof gingen.

De markt reageerde niet al te best op de cijfers die Randstad vandaag naar buiten bracht. Dat terwijl de cijfers lang zo slecht nog niet zijn en nogmaals aantonen dat "de economische malaise door Covid-19 duidelijk verleden tijd is", zoals IEX-analist Martin Crum het omschrijft in zijn uitgebreide analyse van Randstad.

Prosus onder druk

Anders was het bij Prosus, dat nog flinke naschokken ervaart van de meest recente tegenslag van Tencent. De Chinese overheid meent dat de machtspositie van Tencent te groot is en treft dus maatregelen.

De Tencent-koers verloor gisteren al 7,7%, en ook vandaag daalt de techgigant - waar Prosus grootaandeelhouder van is - flink. Beleggers lijken angstig te zijn voor mogelijke andere maatregelen waar China mee gaat schieten.

Amazon zegt nee

Aan nieuws geen gebrek deze beursdag. Naast de vele halfjaarcijfers die verschenen waren de ogen ook gericht op Amazon. Gisteren stegen verschillende cryptomunten flink in waarde nadat er geruchten in de rondte gingen over Amazon dat mogelijk cryptomunten als betaalmiddel zou gaan accepteren.

Amazon heeft daar echter gauw een einde aan gemaakt door de stellen dat hier geen sprake van is. Nadat Amazon de geruchtenmachine stilgezet heeft daalde de koers van bekende digitale munten zoals bitcoin en ethereum kortstondig. Deze daling maakten de munten al snel weer goed.

Besi komt op stoom

“Besi blijft verbazen”, luidt de kop van Paul Weetelings analyse van Besi (-3,1%) . Hij doelt op de omzet van €226,1 miljoen die de verwachtingen van een omzet tussen de €186,2 miljoen en €200,5 miljoen verpulvert.

De brutomarge viel met 62,1% ruim 2% hoger uit dan vooraf gedacht. “Nu de omzetgroei echt loskomt, zet de winst enorme stappen”, schrijft Weeteling. Is dit dan het moment om in te stappen? U leest het in de analyse hieronder.

Besi blijft verbazen. Winstvliegwiel begint te draaien #BESI https://t.co/xXs8ywIUX9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 27, 2021

Van korting naar premie

Sinds enkele jaren probeert Sofina (-1,9%) zijn transparantie te vergroten, om zo de korting op het aandeel te verkleinen. “In deze missie is de investeringsmaatschappij op zijn zachtst gezegd geslaagd, want waar het aandeel begin 2019 nog tegen een korting van 20% handelde, staat er nu een premie van 32% op het bord”, schrijft IEX-analist Niels Koerts in zijn analyse van Sofina. Nu dreigt wel een koersdaling. Hoe groot die dreiging is leest u hieronder.

Brede markt

De AEX (-1,1%) doet het slechter dan andere Europese beurzen zoals die in Frankrijk (-0,7%) en Duitsland (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 11,9%. De index noteert nu 19,7 punten.

Wall Street koerst ook in de min: S&P 500 (-1%), Dow Jones (-0,6%) en de Nasdaq doet zelfs -2%.

De euro stijgt met 0,3% en noteert 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud doet +0,1% terwijl zilver (-2,6%) flink daalt.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,6%) staan beide in het rood.

Bitcoin (+2,6%) koerst in de plus.

Rentes

De rentes dalen weer. In Nederland is de tienjaarsrente met twee basispunten gedaald tot -0,31%.

Het Damrak:

KPN (+2,1%) kwam met cijfers. "Weinig inspirerende cijfers", zo omschrijft aandelenanalist Peter Schutte ze in zijn analyse van KPN. “Dat het aandeel toch stijgt schrijf ik toe aan opluchting dat er geen sprake is van krimp, terwijl ook een klein aandeleninkoopprogramma beleggers blij maakt.”

(+2,1%) kwam met cijfers. "Weinig inspirerende cijfers", zo omschrijft aandelenanalist Peter Schutte ze in zijn analyse van KPN. “Dat het aandeel toch stijgt schrijf ik toe aan opluchting dat er geen sprake is van krimp, terwijl ook een klein aandeleninkoopprogramma beleggers blij maakt.” Cat Rock Capital Management is aandeelhouder van Just Eat Takeaway (+4,3%) en meent dat de maaltijdbezorger activiteiten die niet tot de kern behoren moet verkopen. Ook stelt de aandeelhouder voor dat JET een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot moet onderzoeken.

(+4,3%) en meent dat de maaltijdbezorger activiteiten die niet tot de kern behoren moet verkopen. Ook stelt de aandeelhouder voor dat JET een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot moet onderzoeken. JPMorgan Cazenove heeft zijn advies voor Signify (-2,4%) verhoogd naar kopen. Daarnaast is het koersdoel opgeschroefd van €46 naar €54.

(-2,4%) verhoogd naar kopen. Daarnaast is het koersdoel opgeschroefd van €46 naar €54. De AScX (-2,1%) had het vandaag zeer zwaar en ging met ruim 2% in de min.

(-2,1%) had het vandaag zeer zwaar en ging met ruim 2% in de min. Accell (-7%) ging vandaag hard onderuit. De fietsenfabrikant heeft last van spanning in de supply chain. Vertraagde leveringen maken dat Accell niet zoveel verkocht heeft als het naar eigen zeggen had kunnen doen. IEX-analist Martin Crum schreef vandaag over het aandeel.

(-7%) ging vandaag hard onderuit. De fietsenfabrikant heeft last van spanning in de supply chain. Vertraagde leveringen maken dat Accell niet zoveel verkocht heeft als het naar eigen zeggen had kunnen doen. IEX-analist Martin Crum schreef vandaag over het aandeel. Ook Wereldhave (-4,3%) had vandaag te maken met fikse tegenwind. Wereldhave heeft voor €305 miljoen vier van de zes Franse winkelcentra van de hand gedaan. “Dit is een belangrijke strategische stap voor het bedrijf”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van Wereldhave. De markt reageert hier wat knorrig op, gezien de centra verkocht zijn met een korting op de boekwaarde van circa 40%.

Adviezen

Besi: naar €84 van €72 en kopen - KBC Securities

Randstad: naar €71 van €64 en kopen - KBC Securities

Wolters Kluwer: naar €104 van €79 en kopen - Morgan Stanley

Signify: naar €54 van €46 en verhoogd naar kopen - JPMorgan Cazenove

Euronav: naar €14 van €14,30 en kopen - Evercore Partners

Solvay: naar €121 van €110 en kopen - Credit Suisse

Agenda

28 jul Consensus