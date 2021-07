Win-win Beijing? China de crackdown, het Westen de rekening

Denk dat er de nodigen zijn met chinese aandelen. Ik heb zelf ca 15-20% in chinese bedrijven via de Nasdaq zitten. Geen prettige weken. Denk echter wat nu in China gebeurd een voorbode wat ih westen tav Tech staat te gebeuren. De chinezen reguleren wat directer en botter dan ih westen, maar de achterliggende reden is het zelfde. Wanneer eea is doorgevoerd is China Tech toekomstbestendig en is er mijns inziens een mooi bijkoop moment