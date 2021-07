AFM: Meer verbiedend dan bindend

Goed artikel, maar nog veel te mild naar mijn mening

Handel in opties wordt ongemoeid gelaten? Terwijl deze beleggingsinstrumenten vele malen risicovoller kunnen zijn .

Dat zit hem met name in de complexiteit van de opties. Verwachtingswaarde, thetta's ,Delta's etc.

De professionele partijen hebben hier hele geavanceerde programma's voor geschreven.Voor een particuliere belegger is het best lastig om het hier tegen op te nemen. In het kader van risico kun je onmogelijk zeggen dat opties minder risicicovol zijn.

Blijft de vraag waarom de Afm heeft besloten tot deze regulering. Wat is de werkelijke reden.

Natuurlijk is dat niet om de argeloze belegger tegen koersdalingingen te beschermen. Kom nou.

De werkelijke reden is dat de AFM ,die aan de halsband loopt van de professionele partijen, er op gewezen is dat deze hefbomen de prijsvorming van de assets te veel beinvloed . Dat vinden de grote partijen niet prettig, men raakt wat grip kwijt .De kleinere belegger krijgt hierdoor te veel invloed op de prijsvorming

Dus een lobby opgestart. En met succes. Men vreest Robinhoodachtige toestanden. Dat is de werkelijke reden.

Als de AFM ergens had in moeten grijpen is het in de werkwijze van de zeer beperkte groep van aanbieders die niet conform de regels werken en goud verdienen.. Kan en wil hier wel voorbeelden van geven, maar dan wordt het te uitvoerig.

Toch 1 voorbeeld

ING sprinter op Arcelor gekocht. Ging tegen mijn verwachte richting in.maar zat er scherp op. Afstand tot stoploss- niveau was nog 1,6 %.

Wou deze sprinter van de hand doen en verruilen voor een sprinter met een minder scherpe hefboom.. Gaf mijn order in, en ineens was er geen laatprijs meer.?? Ik had notabene zelf een laatprijs ingegeven.

Reactie van ING."Product "is uitverkocht. Product uitverkocht? Let wel, als de stoploss is aangetipt ben je de klos. Maar nu kon ik slechts verkopen voor de biedprijs die ING zelf maar even bepaald had. Een turbo heeft een formule , daarmee je de prijsvorming bepalen. Zonder met de ogen te knipperen laat ING deze maar even varen. En waar kan ik mijn verhaal doen.?

Niet bij de AFM!

Dit zijn echt wantoestanden en nu gaat men onder valse voorwendsels zogenaamd de belegger beschermen..