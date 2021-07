Q2's Damrak en nieuws en cijfers van veel grote namen

De AEX-indicatie is een fractie lager en we doen het vandaag weer met veel cijfers van onder andere half Big Tech VS en er is de nodige sensatie.

Geen tijd te verliezen, het is heel druk: Q2's! Besi is weer best, de chipmarkt blijft maar boomen en u mag zowat alles weer groen afvinken. Hier is het verslag.



Dan onze eeuwige overnamekandidaat, die maar niet wordt overgenomen: KPN levert ruim volgens verwachting, zet dividend op €0,136 per aandeel, gaat voor €200 miljoen aandelen inkopen en handhaaft de outlook. Hier het stukje.



Randstad voldoet ook meer dan aan de consensus ook en richt de blik op post Covid-19, lees maar.



Is er helaas ook nog een valse noot. Wereldhave verlaagt outlook. Lees maar.



Verder nog iets? Dienstmededeling van dit bedrijf en de crypto's leveren wat, maar lange niet alle winst van gisteren in.



Plaatje van een paar dolle dagen:



De opening stelt niet veel voor, of het moet zijn dat China weer terug moet om de intussen bekende redenen. Tencent zakt 6,5%, u weet dan op welk fonds u moet letten. Het begint met een P en eindigt op rosus. Tesla had - ja, echt - mooie cijfers en outlook gisteren, maar deed maar +1,0%. Hier leest u het verhaal.

Vandaag doen het in de VS onder meer met Apple, Microsoft en Alphabet.



De rentes... ach, de rentes. Das war einmal.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met nabeurs nog ASMI (dat intussen traditioneel de verwachtingen al eerder in een update verhoogde) en kijk eens wie er allemaal nabeurs VS zijn:

07:00 Besi - Halfjaarcijfers

07:15 Randstad - Halfjaarcijfers

07:15 Wereldhave - Halfjaarcijfers

07:30 KPN - Halfjaarcijfers

18:00 ASMI - Halfjaarcijfers

08:00 Reckitt Benckiser - Cijfers tweede kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

10:00 Geldhoeveelheid - Juni (eur)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juli (VS)

En dan nog even dit

Natuurlijk, records:

Wall Street’s major indexes edged higher to record highs ahead of earnings reports this week from heavyweight technology, while caution ahead of a policy meeting by the Federal Reserve kept the market in check. More here: https://t.co/GgAji0KBqV pic.twitter.com/Me30E5yjlh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2021

Nog even Tesla:

Electric carmaker Tesla beat Wall Street expectations for second-quarter revenue and profit on the back of record deliveries, despite the impact from a prolonged global shortage of chips and raw materials. Read more here: https://t.co/aYrabcXwBx $TSLA pic.twitter.com/EamMaRiFYF — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2021

Zeg het maar, maakt Intel een comeback?

Intel says it will build Qualcomm chips and laid out a roadmap to regain its lead in the foundry chip business against rivals like Samsung and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co by 2025, and announced Amazon and Qualcomm as major customers https://t.co/4FSFtPPWk2 pic.twitter.com/dAdrSmE1T7 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2021

Betalen voor een opdracht?!

Jeff Bezos’s Blue Origin has offered to cover $2bn in costs in exchange for being awarded a Nasa contract to help land astronauts on the moon https://t.co/dQIOJwXTQk — Financial Times (@FinancialTimes) July 26, 2021

De snelheid waarmee heb ik onderschat:

ESG asset managers are accelerating their use of new climate-investing benchmarks created by European authorities https://t.co/7iw2pSOpyR — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2021

Veel plezier en succes vandaag.