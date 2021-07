AEX blijft goed liggen, ondersteund door sterke geldstromen

Houston. We have a problem. Bears are in Space. I repeat bears are in space!

Aziatische beren doen goed hun best. Ja ja, ze hebben Taiwan en Zuid Korea in de boot.

Nifty Fifty moet nog een procentje dalen alleen Australie ligt dwars, die moet nog een procentje of twee dalen.



Zwitserland deed gisteren keurig rood. Maar die ligt net als Australie dwars. Ook daar het liefst een procentje of twee dalen. En dan blijft Canada over. Die moeten te doen zijn, zeker naarmate de beursweek gaat vorderen. Donderdag en vrijdag daar pogingen? En dan zit de berenboot behoorlijk vol! De tweede berenboot wordt nu zelfs gevuld.



Futures zien we steeds vaker rood doen. Nee, die groene nachtspook lijkt verdwenen te zijn. Of op een langere vakantie.

Centrale Banken in de Western Debt World komen niet aan het woord toe. Taperen. Als alleen dat woord lijkt te gaan vallen, rennen beleggers al weg. In grote vormen. Het wordt oppassen geblazen voor de start van de Grote Correctie.

Alleen Amerika moet nog een keer down. Zelfs Tesla die met goede cijfers kwamen kreeg nauwelijks beloning na beurs. Opvallend met een paar grijp dollar stuivers gingen ze richting de $800 en met een dollartje per kwartaal komen ze niet toe aan de $675. Dan vinden beleggers het te hoog geworden. Dat is het ook, maar die $800 was dus extreem hoog. Vanavond Apple, Microsoft en Alphabet. En in die volgorde gaat het tegenvallen. Apple het meest. Microsoft neutraal en Alphabet lijkt me positief scoren nabeurs. We gaan het vanavond zien. Morgen komt dan de FED en Facebook. En overmorgen Amazon. En het toetje - meteen de gevaarlijkste komt als het goed is op vrijdag.



Europeze beurzen en Amerikaanse futures mogen niet wegzakken. Elk meer rood wordt nu heel risky met veel reward op de daling. Afwachten en opletten. Aziatische beren zijn er nog niet, maar kunnen vanaf morgen doorzetten met rode aanvallen. Europese en Amerikaanse beren moeten nog gericht vuren met hun rode aanvallen. Maar dat de beren duidelijk terrein aan het winnen zijn, dat zien we!



Dat broodjes smeren is eindelijk achter gelaten door de beren. Ze beginnen te slopen.