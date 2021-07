Philip Morris trapt over tien jaar laatste peuk uit



Ter nuancering: hij heeft het alleen over de Britse markt, niet over alle andere markten waar ze sigaretten verkopen. Je raadt het misschien al: in GB heeft Philip Morris maar een klein marktaandeel. Lekker makkelijk: lobbyen om het product van je concurrent te verbieden.



Daarnaast heeft hij het alleen over gewone sigaretten, niet over e-sigaretten. Die moeten natuurlijk niet verboden worden. Die worden ook onder een andere merknaam verkocht, dus het beëindigen van Marlboro is vrij betekenisloos. Hij heeft het over het beëindigen van een merk dat in die markt vrij marginaal is en ook nog eens onder licentie door Imperial wordt verkocht, alleen om het te vervangen door een ander merk waarmee hij marktaandeel hoopt te winnen.



Niettemin snap ik niet goed wat hij probeert te doen. Niemand zal Philip Morris nu ineens als de good guys gaan zien. En als hij lobbyt voor het verbieden van sigaretten in het ene land, maar tegelijk tegen het verbieden van sigaretten in andere landen is dat nogal ongeloofwaardig. Het lijkt me ook niet vanzelfsprekend dat sigaretten zomaar worden vervangen door e-sigaretten. Dit soort acties lijken goedkoop scoren, maar kunnen zich ook best wel tegen je keren.