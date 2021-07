Lagere start week van de waarheid en nee maar, Amazon in bitcoin?!

De AEX openingsindicatie is -0,5%. Weinig bedrijfsnieuws dit weekend, des te meer Chinees nieuws is er nu en bitcon en crypto's staan sky high. Amazon zou namelijk voorsorteren óp.

Het is de week van de waarheid dit kwartaal met een waren tsunami aan bedrijfscijfers. Zo komt het halve Damrak door en staat in de VS heel Big tech op de rol om met Q2's te komen. Ook Amazon, ik vergiste mij gisteren in mijn vooruitblik. Dat is nog niet alles, de Fed neemt woensdag een rentebesluit.

Philips verslaat met Q2 nipt verwachtingen, handhaaft outlook en koopt voor €1,5 miljard aandelen in. Het bedrijf zegt in gesprek te zijn over de terugroepactie van beademingsapparatuur VS. Verder is er geen nieuws hierover. Hier de korte samenvatting, want het is een heel verhaal.







Houd u vast, Bloomberg maakt dit van geruchten op zeg maar allerlei coin-sites. Amazon, het zou wat zijn natuurlijk.

Bitcoin soared on Monday to approach $40,000, a rally some attributed to traders exiting bets on declines as well as ongoing speculation over #Amazon.com Inc.’s potential involvement in the cryptocurrency sector



Er is meer sensatie. Uit China. Niet alleen technologie meer dat exact binnen de lijntjes moet kleuren? Wat een klappen... Niettemin staat ook Tencent -7,3% en dan weet u waar u om 09:00 uur op moet letten: Prosus. De Shanghai Composite doet -3,3% en de Hang Seng -2,2%. Citaat:

The searing sell-off sent Hong Kong-listed Scholar Education Group shares crashing more than 43% in morning trade. Hong Kong stocks of New Oriental Education & Technology Group lost over a third of their value after U.S. shares plummeted more 50% on Friday.

China shares fall as education, property firms tumble on regulatory clampdown

De opening is niet best, maar behalve de crypto's en China is er niet veel te zien.

De rentes leveren ook maar weer een basispuntje in, risk-off:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Nedap: naar €64 van €52 (hold) - Berenberg

De agenda met een voorlopende Duitse indicator en Tesla:

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal (NL)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)



01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Jap)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juli (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

En dan nog even dit

Check out the collapse in some Chinese education/after-school related stocks from last Thursday.

U weet er intussen alles van met Prosus?

Here's how China is clamping down on big tech firms and crushing billionaires.

Nog meer China (en VS):

JUST IN: China lashes out at U.S. policies in a tense start to high-level talks in Tianjin, declaring the relationship a "stalemate"

Saudi Aramco is the latest company to be hit by a cyber attack, in what's a worsening problem for the global energy industry.

Deze week cijfers van héél Big Tech, ook Amazon:

7 Big Tech stocks Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia accounted for ~130% of latest increase in S&P 500 mkt cap. Still FANGMAN stocks have not yet taken out their peak rel to S&P 500. Now account for 25.8% of S&P500 mkt cap below peak of Sep2020 at 27.3%.

Veel plezier en succes vandaag.