Slotcall: Wat gaat het hard

De beurs heeft er zin in vandaag. De AEX sluit 1,4% in het groen op 749,42 punten en zet daarmee een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. Wie had dat maandag gedacht? Toen kelderden de beurzen wereldwijd meer dan 2%, maar dit bleek zoals zo vaak een mooi instapmoment te zijn.

Sinds het actieve beleid van centrale banken hebben er nog wel een aantal fikse correcties plaatsgevonden, alleen verliep het herstel nog veel sneller. Dat was in de periode 2000-2003 wel anders toen de beurzen gewoon drie jaar achter elkaar omlaag gingen. Alleen de echte toppers kunnen zo'n periode uitzitten.

Een duidelijke trigger voor de stijging van vandaag kan ik niet vinden. Wel vielen de Europese inkoopmanagersindices voor de industrie en dienstensector in een brede lijn mee. Een mooi voorbeeld is de Duitse PMI voor de industrie die uitkwam op 65,5 punten. Dit cijfer is niet alleen beter dan de 64,2 waarop de markt rekende, maar betekent ook nog eens fikse groei.

Het valt mij trouwens tegen dat de AEX vandaag niet de beste beurs van Europa is. Zwaargewicht ASML (+2,9%) heeft er toch weer alles aan gedaan. Nog een paar van dit soort dagen en het ambitieuze koersdoel van €800 van Barclays komt in zicht. Op de achtergrond doen ASMI (+3,0%) en Besi (+3,4%) het ook niet onaardig.

Flow Traders

De bleeder binnen de AMX is met afstand Flow Traders (-6,1%). De winst per aandeel van €0,66 is wat lager uit gekomen dan verwacht, maar het slechtste nieuws is dat de marketmaker in Amerika marge moet inleveren.

In de VS heeft het bedrijf te maken met stevige concurrentie van onder andere Virtu, Blackrock en Vanguard. De toenemende concurrentie gaat ten koste van de winstgevendheid van Flow Traders.

Wat ook meespeelt is dat het in het tweede kwartaal relatief rustig is geweest op de beurs. De marketmaker moet het vooral hebben van de momenten dat er paniek uitbreekt op de financiële markten. Daar was het afgelopen kwartaal geen sprake van.

Ondanks dat de markt de cijfers van Flow Traders niet pruimt, ziet onze analist Martin Crum aanknopingspunten. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Flow Traders boort tal van interessante marktniches aan #FlowTraders https://t.co/7VePiMmv30 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 23, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Beurzen op records, vertrouwen belegger omlaag

ECB-rentebesluit

Oplopende grondstofprijzen

Waarom de koers van Unilever omlaag ging op de cijfers

De puike resultaten van ASML

Waarom Flow Traders een pak slaag van beleggers krijgt

Basic-Fit: omzet implodeert, koers omhoog. Ik leg uit waarom

Tip van de week: CM.com

Korte vooruitblik op de komende week

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Italiaanse tienjaarsrente is een uitzondering.

Nederland: +1 basispunt (-0,28%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,41%)

Italië: -2 basispunten (+0,62%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,59%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (+1,30%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,8%

AEX deze maand: +2,8%

AEX dit jaar: +20,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +21,4%

Praktisch alles groen

Op de Chinese beurzen na sluiten de Europese graadmeters allemaal in het groen. De ASCX (+2,4%) profiteert van de goede resultaten van Acomo en Accell. De Nasdaq100 (+2,7%) krijgt een lift van Big Tech.

AEX

Technologie slaat de klok terwijl de oude-economie aandelen wat achterblijven. Een uitzondering is ArcelorMittal (+6,6%). Signify (-4,0%) rapporteerde een autonome omzetgroei van 14%, terwijl de markt rekende op 16%. Bij Unilever (-4,6%) zit het probleem hem vooral in de stijgende grondstofkosten.

AMX

Aalberts (+16,5%) laat bijna nooit van zich horen, maar daar kwam deze week verandering in. De halfjaarcijfers waren ronduit indrukwekkend, zo kwam de winstgevendheid veel hoger uit dan verwacht. Met name de stijging van de ebitda van 86% is ijzersterk. Corbion (-6,3%) werd daarentegen op de verkooplijst van Barclays geslingerd.

ASCX

Een interessante stijger binnen de ASCX is Ordina (+5,7%). Komende donderdag presenteert de ICT-dienstverlener zijn halfjaarcijfers en ik ben vooral benieuwd of het bedrijf zijn personeel binnenboord kan houden. De schaarste van ICT-personeel is bijzonder groot.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!