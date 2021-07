Tracker Tips: beleggen in dé duurzame top 100 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Column Categorie: Indextrackers

Thematisch specialist Rize ETF heeft vandaag een ETF gelanceerd, die de 100 meest innovatieve en impactvolle bedrijven volgt die kunnen profiteren van de ontwikkeling en toepassing van oplossingen voor de meest urgente klimaat- en milieu-uitdagingen ter wereld. De referentie omvat marktleiders en innovators op het gebied van schoon water, elektrische voertuigen, hernieuwbare energiebronnen en waterstof, energie-efficiëntie, de circulaire economie en op de natuur gebaseerde oplossingen. LIFE De Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF met ticker LIFE en isincode IE00BLRPRR04 volgt de Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index, die is ontworpen in samenwerking met Sustainable Market Strategies, een specialist in duurzaam beleggen, ESG-intelligentie en klimaatbeleid. LIFE is nu verhandelbaar op LSE, Borsa Italiana en Xetra, heeft een lopende kostenfactor van 0,55% per jaar en is geclassificeerd onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Taxonomie De benchmark stemt af op de zes milieudoelstellingen die zijn vastgelegd in de zogeheten Taxonomy for Sustainable Activities van de Europese Unie: Beperking van klimaatverandering Aanpassing aan klimaatverandering Duurzaam gebruik en bescherming van water en zeewegen Transitie naar een circulaire economie Preventie en bestrijding van vervuiling Bescherming en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen De tracker valt in de categorie donkergroene impactbelegging en staat volgens de samensteller van de index in voor het maximaliseren van ecologische duurzaamheid. Verder beschikt deze ETF over een Nederlandse EBI en is dus toegankelijk voor verwante beleggers. Karakteristieken De top 10 van de mand en relatieve gewichten per sector zijn in onderstaand overzicht weergegeven:

De top-10 landenweging is in de volgende tabel af te lezen:



Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.