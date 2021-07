Typische vrijdag: lekker rustig en tikkie hoger. Wel veel cijfers

De openingsindicatie voor de AEX is een kwartje hoger rond na ook al een hoger Wall Street en nu Azië.

De koersen doen nu amper wat, overal staan nullen voor de komma. Dollar op 1,176, olie en goud staan wat lager en de crypto's stijgen en de rentes vlakken. Gauw naar de cijfers, want er is veel. Signify haalt min of meer de verwachtingen, wel veel minder vrije kasstroom, maar bedrijf handhaaft de outlook.

Hier het verhaal.



Laat die cijfers over H1 verder maar zitten? Basic-Fit handhaaft de outlook en wil nog dit jaar die 105 clubs openen. Recordinstroom nieuwe klanten en weinig opzeggingen moeten de burger moed geven. Hier leest u alles.



Flow Traders haalt net de verwachte winst per aandeel niet. Het bedrijf spreekt van een genormaliseerde markt in Q2 en stelt €1,00 per aandeel interimdividend voor. Hier meer.



Tot slot Accell nog, dat als een lier draait, maar flink last heeft van tekorten in de supply chain. Hier leest u het stukje.



Is er slecht nieuws voor Philips van de FDA, dat die terugroepactie ernstig noemt? Enfin, de opening ziet er aardig uit en ook niet meer of minder dan dat. We doen het vandaag verder met vrij weinig en niet de interessantste cijfers en de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit VS en Duitsland.



Niet tegen de rentes verklappen dat we al open zijn, hoor. Dagje rust kan hier geen kwaad, zou ik zeggen.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Intel dat de verwachtingen overtrof, maar toch -2,6% deed. Twitter +5,7%% en Snap... +17,7%!

ING: naar €13 van €13,10 (buy) - Jefferies

ABN Amro: naar €10.90 van €12,20 (hold) - Jefferies

07:00 Basic-Fit - Halfjaarcijfers

07:00 Signify - Halfjaarcijfers

07:30 Accell - Halfjaarcijfers

07:30 Flow Traders - Halfjaarcijfers



08:00 Vodafone - Trading statement (VK)

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:00 Japanse beurs gesloten

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (VS)

