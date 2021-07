Unilever is in technisch opzicht een brekebeen

Lastig. Lastig. In Azie konden de beren alleen maar meelopen met de stieren. Ze konden de kleine afstanden niet nog kleiner maken, laat staan over bruggen. Zwitserse future is al weer terug op de koers van gisteren. En DAXie future heeft de beren boot al weer verlaten. De Europese rebound is dus in volle gang, maar waar stokt het? En gaat het stokken? Wordt dat vandaag of volgende beursweek? Zolang de beren geen rode futures kunnen laten zien, kunnen ze niet het heft in handen nemen. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Ze komen maar niet aan de macht en kracht.

Afwachten maar. Eerst de Europese beurzen openen. Gisteren zagen we een mooie opwaartse sprong na de opening van de Europese beurzen. Dat wordt dus de eerste taak van de beren, laat de Europese beurzen niet te veel opwaarts springen na de beursopening en probeer in control te komen gedurende de beurshandelstijden (ze kunnen daar dus de hele dag overdoen).

Zolang ik die Zwitserse Future boven de 12.010 ziet staan, bakken de Zwitserse beren, net als de beren geheel wereldwijd, er niets van.