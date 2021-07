Slotcall: Aalberts Top, Unilever Flop

De AEX (+0,7%) zet de stijgende lijn door. Nog een paar punten erbij en er staat weer een all time high op het bord. Het is wederom ASML (+3,6%) dat de klok slaat.

De chipmachinefabrikant krijgt na de sterke cijfers van gisteren de ene na de andere koersdoelverhoging om de oren. De opperbull is Barclays dat een target price van maar liefst €800 hanteert. ASML kent momenteel een weging van 17,6% binnen de hoofdindex, waardoor het vandaag 0,6% van de stijging voor zijn rekening neemt.

In andere woorden: zonder ASML was de AEX slechts 0,1% hoger gesloten. Het is een beeld dat we de laatste jaren vaker zien. Een klein groepje aandelen is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de stijging.

Hetzelfde beeld in de VS. Dat terwijl de gemiddelde particuliere belegger veelal in kleine aandelen zit. Juist het kleine spul doet het de laatste weken slecht op de beurs. Wellicht is dit een reden waarom het optimisme onder Amerikaanse beleggers behoorlijk is bekoeld.

In drie weken tijd is (Amerikaanse) beurssentiment flink ingezakt ondanks resem all item highs.



Unilever

Het is een traditie dat de kwartaalcijfers van Unilever (-5,2%) slecht worden ontvangen. Meestal zijn de verwachtingen te hoog, maar dit keer heeft het bedrijf zelf schuld. Het concern verlaagt namelijk zijn verwachtingen voor dit jaar.

Dan hebben we het over de winstmarge, want die blijft naar verwachting stabiel, terwijl Unilever eerder nog rekende op een beperkte stijging. Het bedrijf heeft simpelweg last van stijgende grondstofprijzen en valutaire tegenwind.

De cijfers vormen voor analist Martin Crum aanleiding om zijn taxaties en koersdoel naar beneden bij te stellen. Wat u nu met het aandeel moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Aalberts

Wie aandelen Aalberts (+4,8%) in portefeuille heeft, zit vandaag helemaal goed. De industrieel toeleverancier boekte in de eerste jaarhelft een omzetgroei van 17%. De ebitda (winst voor rentekosten, belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardevermeerderingen/verminderingen) dikte 86% aan tot €229 miljoen.

Onderaan de streep verdubbelde de winst tot €169 miljoen en ook dat was boven de verwachting van analisten. In alle markten waar Aalberts actief is, trekken de orders aan. Wat ook helpt, is de gunstige vergelijkingsbasis. De omzet en winstgevendheid viel in de eerste jaarhelft van 2020 namelijk stevig terug. De reden is bekend.

Het aandeel noteert tegen 17 keer de getaxeerde winst over 2022. Of dit een aantrekkelijk moment is om in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Het rentebesluit van de ECB kent weinig verrassingen. De rente blijft negatief en het verruimende beleid blijft intact. Grote verschuivingen in de rentemarkt zien we daarom niet. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,28%.

Brede markt

De AEX sluit 0,7% in het groen en daarmee presteren we een tikje beter dan de overige Europese beurzen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 1,8% en noteert 17,6 punten.

Wall Street koerst zo rond de slotstand van gisteren.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,178 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) en zilver (-0,0%) doen eventjes helemaal niets.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,8%) lopen verder op.

Bitcoin (+1,1%) lijkt de laatste dagen wat uit te bodemen.

Het Damrak:

De banken zijn wederom niet de place to be. ING (-1,0%) en ABN Amro (-1,1%) doen zelfs op een dag als vandaag een stapje terug. Ondanks de lage rente had er toch wel een plusje in moeten kunnen zitten?

(-1,0%) en (-1,1%) doen zelfs op een dag als vandaag een stapje terug. Ondanks de lage rente had er toch wel een plusje in moeten kunnen zitten? Andere oude-economie aandelen zoals Royal Dutch Shell (-1,1%) en Unibail Rodamco (-0,4%) doen het trouwens niet veel beter.

(-1,1%) en (-0,4%) doen het trouwens niet veel beter. Technologie ligt er daarentegen ijzersterk bij. Adyen (+4,7%) en Just Eat Takeaway (+4,7%) zijn de grootste stijgers van de dag. Eerstgenoemde zet zelfs een all time high op het bord.

(+4,7%) en (+4,7%) zijn de grootste stijgers van de dag. Eerstgenoemde zet zelfs een all time high op het bord. Signify (+2,2%) doet het in de aanloop naar de halfjaarcijfers goed. Morgenochtend geeft het lichtbedrijf een kijkje in de boeken.

(+2,2%) doet het in de aanloop naar de halfjaarcijfers goed. Morgenochtend geeft het lichtbedrijf een kijkje in de boeken. Hetzelfde geldt voor Basic-Fit (+0,7%). Ik probeer morgenochtend voor Premium met een update langs te komen.

(+0,7%). Ik probeer morgenochtend voor Premium met een update langs te komen. Alfen (+4,8%) sluit boven de €80 en daarmee is het verlies van begin deze week volledig goedgemaakt.

(+4,8%) sluit boven de €80 en daarmee is het verlies van begin deze week volledig goedgemaakt. Het is niet de dag van olie-gerelateerde bedrijven. Onder andere SBM Offshore (-1,5%) en Fugro (-0,9%) gaan tegen de markt in omlaag.

(-1,5%) en (-0,9%) gaan tegen de markt in omlaag. Sligro (+3,7%) leverde beter dan verwachte resultaten af, maar onze analist Peter Schutte is voor de middellange termijn niet heel enthousiast. De reden waarom leest u hier.

(+3,7%) leverde beter dan verwachte resultaten af, maar onze analist Peter Schutte is voor de middellange termijn niet heel enthousiast. De reden waarom leest u hier. Accell (+5,0%) gaat goed al is het volume van 50.000 stukjes niet indrukwekkend.

