Unies, Akzo en Sligro dus: welke indexbedrijven zijn er nog meer inflatiegevoelig?

We turven inmiddels Unilever, AkzoNobel en Sligro. Welke fondsen gaan nog meer bij hun H1's of Q2's melden dat ze last hebben van (grondstoffen)inflatie en daarmee onder druk staande marges? Op een bierviltje pluk ik even de grootste usual suspects van het bord.

AkzoNobel

ArcelorMittal

DSM

Heineken

Shell (reversed)

Unilever

AMG

Aperam

Corbion

JDE Peet's

OCI

Acomo

ForFarmers

Lucas Bols

Sligro

Ik twijfel: BAM en Heijmans ook? Verder meldt Sligro in de rapportage dat het werven van goed personeel lastig is. Zeg maar serieus lastig, anders meldde het dat niet bij de hoofdpunten in het persbericht. Wie weet volgen er meer. Iets om op te letten, want met inflatie is dit de perfecte omgeving voor een loonprijsspiraal.