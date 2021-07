Lijkt aardig voorbeurs, er zijn veel cijfers waarbij het i-woord volop valt

De openingsindicatie voor de AEX is +0,4%. Fraaie scores op Wall Street gisteren, overal herstel na de zeperd maandag. Azië staat hoger, de dollar zakt iets richting 1,18, commodities hebben het nu wel lastig en de rentes doen het met een basispuntje meer of minder.

Ze rollen nu net door, Unilever verslaat de omzetverwachting, maar verlaagt de marge-outlook voor dit jaar want... grondstoffeninflatie.



Aalberts heeft goed gepresteerd in H1 (het bedrijf geeft geen kwartaal updates), de verwachtingen worden meer dan waargemaakt, maar het bedrijf durft geen specifieke outlook aan. Hier het verslag.



Sligro voldoet in grote lijnen aan de verwachtingen, spreekt van sterk herstel, maar maakte toch nog verlies. Ze is wel optimistisch over H2, maar een echte outlook mist. Hier het verslag en duimen maar, want de koers van dit op papier dure aandeel heeft dit jaar al een heel leven achter de rug.



Dan deze nog, Elon Musk zei veel op dat TheBWord Congres gisteren, waar ook Catie Wood (Ark Invest) en Jack Dorsey (Square en Twitter) spraken. Musk bezit privé ethereum, SpaceX heeft bitcoin en Tesla accepteert die coin weer, als die voldoet aan groene criteria. U raad wat de koersen deden: up.

Ethereum ( $ETH ) touched its high of the session earlier after Elon Musk confirmed he owns the cryptocurrency, despite being vocal about environmental risks. https://t.co/ZzVqJYd8df — Riley de León (@RileyCNBC) July 21, 2021

Opvallend, ik kom nergens op de networks een vooruitblik tegen op het ECB-rentebesluit en de persconferentie van de president. Veel nieuws kan er ook niet zijn na die strategiewijziging met het inflatiemandaat naar 2% van 2% (no joke)? Verder verruimt de bank door, zoals ze heeft aangegeven.

#ECB balance sheet on course €8tn. Total assets rose by another €24.1bn to hit fresh ATH of €7,950.7bn as Lagarde keeps printing press rumbling. ECB balance sheet now equal to 75% of Eurozone‘s GDP vs Fed‘s 37.2%. pic.twitter.com/392SxV1n2p — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 20, 2021

De opening ziet er prima uit, op commodites na dan.



De rentes bekennen nog niet echt kleur:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 Hogere opening AEX voorzien

07:49 Omzetdaling voor Sligro

07:42 Aalberts overtreft verwachtingen ruim

07:17 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASML

07:06 Prijzen koopwoningen opnieuw hard gestegen

06:58 Europese beurzen openen hoger

06:57 Investeringen met dubbele cijfers gegroeid

06:53 Nederlandse werkloosheid gedaald

06:49 Nederlandse consument trekt knip

06:47 Vertrouwen Nederlandse consument nipt gedaald

06:44 Bijna 192 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

21 jul Texas Instruments overtreft verwachtingen

21 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

21 jul Wall Street hoger gesloten

21 jul Olieprijs hoger gesloten

21 jul Wall Street koerst af op hoger slot

21 jul Marel boekt lagere nettowinst

21 jul Europese beurzen hoger gesloten

21 jul AEX kleurt weer flink groen

ASML: naar €670 van €640 (buy) - Berenberg

Major U.S. stock indexes added to their previous session's advance, placing all three within 1% of their all-time closing highs after strong corporate earnings. Read more here: https://t.co/F1cFAjdJug pic.twitter.com/8eYd5rHILP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2021

Eerst Nederlandse data:

In juni waren 297 duizend mensen werkloos, dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. https://t.co/oo9sh3BNec pic.twitter.com/fnIh7E2Ldx — CBS (@statistiekcbs) July 22, 2021

Oh wacht, mei? Da's lang geleden:

#Consumptie huishoudens in mei bijna 9 procent hoger dan in mei 2020 Lees er meer over op: https://t.co/D8IwFbaoSY pic.twitter.com/84WxBv4Jg2 — CBS (@statistiekcbs) July 22, 2021

Meer Tesla. En BHP:

Shares of Australian miner BHP jump 3% after news about a nickel deal with Tesla https://t.co/v8ewC0xCdg — CNBC (@CNBC) July 22, 2021

Al die records:

Global venture capital investments hit record high https://t.co/Hlxrcn71pW pic.twitter.com/lVseE55sJ4 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2021

Nog eentje:

Heat wave sends European Power Prices surging from UK to Spain: Electricity prices in Spain rose to record on cooling demand. High gas, carbon prices had already sent power costs higher. https://t.co/WPnkrjie0B pic.twitter.com/ClpyjJFtfF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 21, 2021

Het is dan ook een technologische soort van Koude Oorlog?

NEW: China and the U.S. are shipping goods to each other at the quickest pace in years, making it look like the tariff war and pandemic never happenedhttps://t.co/Hb089m1j9B — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2021

Omdenken:

It makes sense to compare #bitcoin energy-consumption to other industries or activities, like this chart by @nic__carter does, instead of comparing it to the energy use of countries. If that energy is worth it, is something you can only judge yourself. What do you think? pic.twitter.com/COCo9ETH1H — jeroen blokland (@jsblokland) July 21, 2021

Veel plezier en succes vandaag.