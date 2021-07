Het is hartstikke gezellig voorbeurs en ASML trakteert op lekkers

De AEX indicatie is een halfje hoger. Alles kleurt groen na die mislukte maandag en herstel gisteren vooral in New York. Kortom, we zijn weer buillsh. In een dag tijd volgens de networks, want maandag huilden we nog. Op en neer, zo beweegt de beurs gewoon. De rest is eigenlijk speculatie.

Azië hoger

Commodities trekken aan

Dollar stijgt

Rentes houden zich gedeisd

Volatiliteit (VIX Index) deed -12,3% op 19,7!

Bitcoin staat weer boven $30K en AMC deed +24,5%

U mag ze alle drie afvinken, de Q2-cijfers ASML, AkzoNobel en Beter Bed. De cijfers van ASML zijn minder dan vorig jaar, maar... verder is alles feest. Wow, consensus behaald, outlook verhoogd, marges omhoog, orderboek niet te houden en ook op langere termijn gaan de schattingen (van de banken) maar omhoog.

Prachtig allemaal, maar het zegt helaas niks over de koersreactie straks. Want in hoeverre is het allemaal ingeprijsd bij dit dure aandeel?

AkzoNobel levert ook:

Beter Bed is ook in orde, maar helaas durft ze nog geen outlook aan.

De opening ziet er dus goed uit. Er is niet veel nieuws en te doen nu. Nabeurs New York waren er nog Q2's van Netflix dat de consensus niet haalde (toch +0,6%), United Airles (-0,5%, hier) en Chipotle (+4,3%). Hier in Europa komen Daimler (hier) en farmagigant Novartis net door (hier).

De rentes doen nog vlak... Oh nee, we zijn nog niet begonnen, of daar is de eerste Eigentor van de Duitsers alweer.

Veel plezier en succes vandaag.