Premier Israël belt op hoge poten met Unilever-CEO

Unilever is al bijna honderd jaar een prachtbedrijf en -aandeel. Het heeft aanzienlijk bijgedragen aan onze welvaart. Leve de aandelen, ook al doen ze het al een tijd niet goed, maar ik ben zelf wars van ruzie en controverse bij beleggen. En Unilever is de laatste jaren naar mijn smaak erg activistisch geworden.



Er is een track record. De ESG-roeptoeterij - leuzen leveren geen cash flow op, producten met marges wel - reclames terugtrekken van programma's en sites die in opspraak zijn (en daarna stilletjes terugkomen) en nu Ben & Jerry's dat openlijk partij kiest in het zo gevoelige Israëlisch-Palestijnse conflict.

"Severe consequences": uhm, zet Mossad dan heel #Unilever op zwart...? Goed, Ben & Jerry's controverse dus. Israëlische premier heeft zelfs gebeld met CEO Alan Jope. Ik heb geen data hoeveel omzet Unies in Israël behaalt #AEX pic.twitter.com/KpH0OlOUWf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 20, 2021

Oh wacht, bedankt lezer voor de link: Unilever Israël heeft 2000 mensen in dienst en draait ruim $200 miljoen omzet.

Waarom zoek je de controverse Unilever? Zou ik graag eens horen. Misschien gaf vorige week deze marketingmanager het antwoord wel, of een deel daarvan: klanten willen of eisen het wellicht.

.@Unilever's @RebeccaMarmot, "Nearly half of people said they want to choose brands who have environmental and wider sustainability values attached to them. People are making active choices already." #SustainableBizSummit pic.twitter.com/VfliVINUpM — Bloomberg Live (@BloombergLive) July 13, 2021

Intussen heeft de hele wereldpers het verhaal: