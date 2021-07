Slotcall: bitcoin verder onder druk

Een dag met twee gezichten vandaag op het Damrak. De financiële markten openden vanochtend duidelijk wat hoger, om daarna toch weer weg te zakken tot onder het slot van maandag.

Europa kreeg 's middags echter wat hulp van een herstellend Wall Street en sloot gemiddeld gesproken toch wat hoger. De AEX herstelde marginaal met een plusje van 0,13%.

De olieprijs staat om diverse redenen wat onder druk, niet heel gunstig voor Shell, al krabbelt de energiereus vandaag wel wat op. Het heeft even geduurd, maar het concern heeft vandaag laten weten definitief in beroep te zullen gaan tegen het vonnis van de Haagse rechtbank.

Vooruitblik Pharming

Biotechaandeel Pharming komt begin augustus met zijn halfjaarcijfers. De Beleggersdesk rekent op een sterk kwartaal waarbij de zwakke jaarstart deels zal worden ingelopen. Verdere details leest u hier.

Analyse Bristol Meyers Squibb

Een ander farmafonds, Bristol Meyers Squibb, is een aandeel dat niet direct bij veel beleggers een belletje doet rinkelen. De Beleggersdesk volgt het aandeel wél en heeft daar een uitgesproken mening over.

Buy the dip?

Het zijn voor beleggers in meer dan een opzicht bijzondere tijden. Natuurlijk, allereerst is er de coronapandemie die nog maar eens pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat weinig zeker is.

Los van dit 'Black Swan event' is de markt structureel veranderd, deels ten goede en dat is juist te danken aan corona. Het heeft een hele generatie jongeren naar de markt gelokt die elke (mini-) dip aangrijpen om aandelen (bij) te kopen.

Interessante data leert dat de S&P500 dit jaar nu voor de vierde keer een daling van meer dan 3% liet zien versus de ath, die de eerdere drie keer direct werd opgevolgd door nieuwe highs: buy the dip dus. Dat blijkt uit cijfers van broker Charles Schwab die uiteraard uitstekend zich heeft op het gedrag van particuliere beleggers.

Dat gegeven vormt een van de redenen waarom een 'normale correctie' van circa 10% nog niet is opgetreden. Of dit nu, na de beperkte sell off op de financiële markten anders zal zijn, is afwachten, maar de grote instroom van kapitaal in ETF's dit jaar, op weg naar recordniveaus, duidt nog niet op een serieuze omslag van het beleggingsklimaat.

Een waterscheiding tussen enerzijds de largecaps, en anderzijds de mid- en smallcaps, een beeld wat de afgelopen dagen al beperkt zichtbaar werd, is daarbij overigens niet uitgesloten.

Wall Street

De Amerikaanse markten gingen wat aarzelend van start, maar gaandeweg tankten beleggers wat vertrouwen bij en de winsten liepen op. Nu zijn het vooral de Dow Jones en S&P500 die het krachtigste herstel lieten zien: in lijn met de betere prestaite van de Nasdaq gisteren.

Tussentijds stond de Dow Jones 1,6% in de plus, op de voet gevolgd door de S&P500. De Nasdaq sprokkelde er slechts 1,1% bij.

Rentes

Het kan altijd lager, schijnbaar. De kapitaalmarktrentes zoeken nieuwe dieptepunten op waarbij vooral de Europese tienjaarsrentes verder afkalven. Geld úitlenen kost geld.



Bron: Reuters





Brede markt

De AEX laat een miniem herstel zien en wint 0,13%



laat een miniem herstel zien en wint 0,13% Wall Street is in herstelmodus en wint gaandeweg aan kracht



is in herstelmodus en wint gaandeweg aan kracht De euro verliest langzaam wat terrein versus de dollar



verliest langzaam wat terrein versus de dollar De VIX zakt stevig terug maar een niveau van 20 geldt nog steeds als elevated



zakt stevig terug maar een niveau van 20 geldt nog steeds als elevated Goud en zilver staan wederom wat onder druk met opnieuw de sterkste daling bij zilver (- 4%)



en staan wederom wat onder druk met opnieuw de sterkste daling bij zilver (- 4%) Olie : WTI en Brent veren iets op, maar de $70 grens is nog niet opwaarts geslecht



: WTI en Brent veren iets op, maar de $70 grens is nog niet opwaarts geslecht Bitcoin zakt na enige aarzeling alsnog door de $30k



Het Damrak



ASR (+ 3,4%) profiteerde van een koopadvies

(+ 3,4%) profiteerde van een koopadvies ArcelorMittal (+ 3%) loopt een deel van de gisteren geledne verliezen in

(+ 3%) loopt een deel van de gisteren geledne verliezen in Just Eat (- 5%) won gisteren en daalt vandaag dubbel zo hard

(- 5%) won gisteren en daalt vandaag dubbel zo hard Unibail (+ 3%) deelt mee in een breder herstel van de vastgoedsector

(+ 3%) deelt mee in een breder herstel van de vastgoedsector AMG (- 0,8%) geldt vandaag als underperformer en herstelt niet van de daling van gisteren

(- 0,8%) geldt vandaag als underperformer en herstelt niet van de daling van gisteren Eurocommercial (+ 2%) profiteert mee van een beter sentiment rond vastgoed

(+ 2%) profiteert mee van een beter sentiment rond vastgoed Fugro (+ 2%) kon een leuke order melden

(+ 2%) kon een leuke order melden Wereldhave (+ 5,7%) deelt eveneens mee in het vastgoedfeestje



(+ 5,7%) deelt eveneens mee in het vastgoedfeestje Op de lokale markt viel Fastned (- 4%) uit de toon



Adviezen

ASMI: naar €330 van €310 en kopen - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €100 van €146 en kopen - Jefferies

Vopak: €42,20 en houden - Morgan Stanley

ASR: naar €41 van €37 naar kopen van houden - Deutsche Bank

InPost: naar €24,50 en kopen - Citigroup

Ageas: naar €50 van €53 en houden - ABN Amro Oddo

Just Eat Takeaway: naar €75 van €78 en verkopen - Brian Garnier

Agenda

21 juli Event



ASML Q2-cijfers

Beter Bed Q2-cijfers

Akzo Nobel Q2-cijfers

Novartis Q2-cijfers

SAP Q2-cijfers