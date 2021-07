Licht beursherstel na sell-off ophanden en oh, crypto

De AEX-indicatie is een lousy +0,1% na die sell-off gisteren. Licht herstel overal na die tik, maar het houdt niet over. De gevoelige rentes, die nog wel eens op de aandelenmarkt vooruitlopen en daarom let ik daar zelf nadrukkelijk op, willen nog niet.

Want wil de snel stijgende obligatie- of snel dalende rentemarkt ons vertellen? In principe ziet de beurs dan meer risico, maar waarop? Nog een Covid-19-golf, minder economische groei dan verwacht, teruglopende inflatie, een combinatie van deze factoren of een of meerdere andere die ik over het hoofd zie?



Nog een paar grafieken van items die er gisteren uitsprongen, waar u vandaag misschien op moeten letten voor herstel, of erger. Olie kreeg gisteren een behoorlijke beuk en hangt nog net in eigen opgaande trend? WTI (oranje) en Brent herstellen nu maar mondjesmaat.



De volatiliteit, hier weergegeven door de (S&P 500) VIX-index, kwam gisteren tot 25,1. Anders gezegd, we blijven vrij schrikkerig.



Reuring alom. De plaatjes van bitcoin en ethereum zien er slecht uit. Lagere bodems dreigen.



Veel bedrijfsnieuws is er niet, Pharming meldt zich wel tussen de schuifdeuren. Dit is het persbericht, hier vindt u het nieuwsbericht.

Verder houdt deze net gepensioneerde meneer ons vandaag wellicht bezig.

Jeff Bezos is hours away from blasting off into space on Blue Origin's first human space flight.



Here's what you need to know?? https://t.co/BsJvTZvfvC (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/tFW7MGP3X1 — Bloomberg (@business) July 20, 2021

De opening dan, u ziet moeizaam herstel. De dollar trekt ook weer wat aan.



De rentes zetten ook nog niet echt hun beste beentje voor.

IBM (hier) en PPG (hier) deden +3,7% en -5,7% op Q2-cijfers en Arcadis en Fugro moeten voor €30 miljoen Amsterdam voor instorten behoeden.

07:30 Winststijging voor UBS

07:19 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASMI

07:15 Arcadis en Fugro voor Amsterdam in de weer

07:08 Pharming vindt partner voor Ruconest in Midden-Oosten en Afrika

07:03 Licht herstel voorzien voor Europese beurzen

06:56 Bijna 191 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:55 Japanse consumentenprijzen stijgen weer

19 jul PPG last van tekorten en leveringsproblemen

19 jul IBM overtreft verwachtingen

19 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

19 jul Wall Street fors lager gesloten

19 jul Toezichthouder SEC legt UBS boete op om complexe beleggingsproducten

19 jul Olieprijs maakt flinke duikeling

19 jul Flinke verliezen op Wall Street

19 jul Europese beurzen flink lager de dag uit

19 jul Ajax rondt transfer Berghuis af

19 jul AEX verliest flink terrein

ASMI: naar €330 van €310 (buy) - Berenberg

00:30 Inflatie - Juni (Jap) +0,2% YoY (+0,2% verwacht)

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

08:00 Producentenprijzen - Juni (Dld)

08:00 EasyJet - Trading statement (VK)

10:00 Lopende rekening - Mei (eur)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Manpower - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Juni (VS)

22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 United Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Geen draai in de loop van de handel, Wall Street bakte er gisteren ook niet veel van:

All three major U.S. stock indexes ended the session sharply lower as fears of the fast-spreading Delta variant sparked a broad sell-off on Wall Street. More here: https://t.co/0lGdPn5zVS pic.twitter.com/ukIqSUzcM5 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2021

Hier alle scores:

Marktturbulentie->#Bitcoin zakt tot $29683. Store of value?



% onder topkoers 2021

- Bitcoin: -54%

- Cardano: -55%

- Ethereum: -59%

- Solana: -59%

- Binance: -61%

- XRP: -72%

- Chainlink: -73%

- Stellar: -73%

- Litecoin: -73%

- BitcoinCash: -75%

- Dogecoin: -77%

- Polkadot: -78% pic.twitter.com/StIvEhLWf3 — Tom Simonts (@TSimonts) July 20, 2021

Helemaal gisteren, eigendom van Unilever:

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3 — Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021

Hé:

Nederland was in 2020 de grootste exporteur van #bier in de Europese Unie. Vorig jaar is voor ruim 2 miljard euro bier geëxporteerd, waarvan 121 miljoen euro alcoholvrij bier.https://t.co/Vcl6IHs4s9 pic.twitter.com/BfZgNwpuml — CBS (@statistiekcbs) July 20, 2021

Big Oil moet noodgedwongen op de handen zitten, maar er zijn meer partijen:

Oil Search Ltd. rejected a takeover approach from Santos Ltd. that would create a $16 billion LNG export giant with operations across Australia and Papua New Guinea. https://t.co/dBSCfZbA5F — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2021

Dat u even weet hoe gratis u belegt:

Robinhood Markets is targeting a valuation of up to $35 billion in its IPO, setting the stage for one of the most highly anticipated stock market listings of the year. More here: https://t.co/tS3a9MectT pic.twitter.com/VDLdDVa8gn — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2021

Zo:

The U.S., U.K. and their allies formally attribute Microsoft Exchange hack to actors affiliated with the Chinese government and accuse Beijing of a broad array of “malicious cyber activities” https://t.co/z0gVmSdbEi — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2021

Nou, daar doen wij het voor, nietwaar?

Good morning from #Italy, where fuel prices are among the highest in the eurozone. A liter of gasoline costs on avg €1.649/litre and thus even significantly than in Germany with €1.60/litre, although in Germany at the beginning of the year a carbon tax on fuels has been imposed pic.twitter.com/diL6zzPuE4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 20, 2021

Natuurlijk, maar welke?

Most institutional investors expect to buy digital assets, study finds https://t.co/A0cJ63R1jm pic.twitter.com/VmR5Adasgf — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2021

Wel eentje die in ons geheugen staat gegrift?

The recession that began in February 2020 ended just 2 months later -- April 2020 -- the shortest recession on record https://t.co/e7867aRNOj pic.twitter.com/8w78XCnsyN — Barry Ritholtz (@ritholtz) July 19, 2021

Voor de inlogggers:

NEW: Will rising inflation wreak havoc on U.S. markets?



These 35 indicators show how economic growth, policy and a pandemic are impacting the future of American money ??



Read The Big Take https://t.co/gZlkiVZaN1 (via @bopinion) — Bloomberg (@business) July 20, 2021

Veel plezier en succes vandaag, maar be careful out there: