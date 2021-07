ASML: technisch eerst zien, dan geloven

ASML moet het technisch wel waarmaken, zeker nu de AEX klop krijgt.

Deze week is bijzonder zwak gestart. Werkelijk alle markten hadden het te verduren. De Europese aandelenmarkten verloren tot 2,9%, de olieprijs daalde met 7%, Wall Street met 2,5% en crypto's met 4%.

Aan de andere kant stegen obligaties flink, beleggers kozen voor veiligheid. ASML, dat morgen met de cijfers komt, wist met een daling van 2,03% het verlies beperkt te houden.

Negatief beurssentiment

De beurzen kregen maandag klop door zorgen over snelle wereldwijde toename van het aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus. Het is niet waarschijnlijk dat er nieuwe grote lockdowns zullen komen, maar het slimme geld wordt even van de tafel gehaald.

Verder is het vanwege de vakantieperiode ook rustiger op de beurs, met lage volumes. Geen reden voor paniek dus, maar koopjesjagers zijn nu even nergens te bekennen.

ASML de hemel in geprezen

Zoals gebruikelijk kom ik een dag voor de cijfers met een technisch update van ASML. Vrijwel iedereen is lovend over dit aandeel. Analisten, media en beleggersplatforms schrijven het de hemel in.

Maar op de beurs lijkt onze nationale trots zich er niets van aan te trekken. De afgelopen weken blijft de koers vastgeplakt zitten tussen grofweg €560 en €600. Alsof de markt de kat uit de boom kijkt en zegt 'eerst zien, dan geloven.'

Maar technisch is, afgezien van de adempauze op de korte termijn, de technische lange-termijn uptrend intact. Sinds eind 2018 is de beurswaarde verviervoudigd en sinds begin vorig jaar is deze meer dan verdubbeld. Ook dit jaar gaat ASML als een speer, met een koerswinst van 46%.



Ik heb het hier al meermalen aangegeven: voor halfgeleideraandelen is 2021 een uitstekend jaar.

ASML in de Nederlandse lange-termijnportefeuille

Vooralsnog houden uw technische analisten het aandeel ASML goed vast in de Nederlandse lange-termijnportefeuille.

Ons laatste defensieve koopadvies in ASML is van 18 maart 2019. Toen adviseerden wij de leden van de Tostrams-club 120 aandelen ASML aan te kopen en in portefeuille op te nemen op een koers van €168.

Ook concullega's als ASMI en Besi houden we aan in de defensieve Tostrams-portefeuille, hoewel we over de laatste wat beginnen te twijfelen.



Kortom, vandaag een update van de AEX en ASML. Bovendien ben ik er vanmiddag rond 13.00u weer met een update van de crypto's die op springen staan.

Steun Nederlandse beurs rond 718,50 houdt het

De recente correctie bracht de AEX-index terug onder recente toppen rond 736 punten, wat een lichte verzwakking signaleert.

Maar de huidige correctie vindt plaats binnen het stijgende trendkanaal, dat we aan de onderkant hebben afgebakend met de blauwe stippellijn. Zolang de koers boven de toppen van april en mei rond 718,50 punten weet te sluiten, blijft het beeld positief.

Technisch verliest de AEX-index dus iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het dus van belang dat de steun van 718,50 punten (de bodem van 19 april) intact blijft. Conclusie: de schade blijft beperkt.





ASML neemt gas terug binnen het stijgende trendkanaal

Een lichte verzwakking treedt op nu ASML terugzakt onder het niveau van de voorgaande toppen rond €590. Maar de schade is alleen op de korte termijn waarneembaar.

Vooralsnog weet de koers zich binnen de langere stijgende trend te handhaven en kunnen we opwaarts blijven kijken.

Er ligt een eerste steun op €560,50 (de bodem van 21 juni). Een eventuele doorbraak onder €560,50 zou niet erg zijn, maar wel een iets grotere correctie kunnen uitlokken.

Rond €502,60 ligt een zeer sterk vangnet. Zolang deze steun van €502,60 intact blijft is ons advies: Aanhouden in de LT beleggingsportefeuille en misschien zelfs op dips uitbreiden.

Ons eerste berekende koersdoel handhaven we op €650. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (de rode glooiende doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B. lijn (blauwe glooiende doorlopende lijn) loopt omhoog en geeft aan dat ASML beter presteert dan de rest van de markt. Conclusie: schade is beperkt tot een tussentijdse terugval.