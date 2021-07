Slotcall: nervositeit onder beleggers neemt sterk toe

Inflatie is zeker ook gevolg pandemie en obstructie in aanvoerlijnen en afbouw productie tijdens Covid (houtprijzen is mooi voorbeeld) , kosten containers idem. Na een giga stijging volgde bij opschroeven productie weer een forse daling.

De omloopsnelheid van geld is nog steeds historisch laag en ook dat is eerder deflatoir..

Dat past ook het beste bij onze vergrijzende bevolking in de EU .



Ondanks de snelle stijging rente in Q 1 2021 is de rente sindsdien dalende. Koersen van US bonds en TIPS lopen dagelijks op..