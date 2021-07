Slotcall: nervositeit onder beleggers neemt sterk toe

Een ronduit slechte dag voor de financiële markten. De koersenborden kleuren flink rood, precies op de dag dat de AFM waarschuwende woorden had voor (vooral) beginnende beleggers.

Hoewel er koersmatig flinke tikken zijn uitgedeeld, sloot de AEX wel ruim boven day low. Hoe de beurzen zich verder zullen ontwikkelen de komende tijd, hangt af van de bedrijfscijfers die nu naar buiten gaan komen en het verdere verloop van het virus.

Nog een lichtpuntje: de rentes (zie ook lager) vervolgen hun weg zuidwaarts: in de financieel meest gezonde landen moet u geld meebrengen om aan de overheid uit te mogen lenen.

ASML trapt af

Chipmachinefabrikant ASML trapt later deze week (woe 21 juli) het cijferseizoen af. Wat mogen beleggers van de cijfers verwachten en vooral ook van de outlook? Een uitgebreide preview voor IEX Premium leden.

CM.com groeit stevig door

Op de lokale markt staat CM.com genoteerd, een aandeel dat nog niet op ieders radar staat. De Beleggersdesk is in het aandeel gedoken en met een grondige analyse gekomen die hier te lezen valt.

De AFM waarschuwt

Een opvallend goede timing van de toezichthouder. De AFM waarschuwde vanochtend in de media beleggers, en dan vooral jonge, onervaren beleggers, voor het gevaar van overmoed en de angst om de boot te missen. Buiten de AFM-burelen ook wel bekend als FOMO (Fear Of Missing Out).

Natuurlijk toeval dat de AFM net vandaag met die waarschuwing komt. De opmerking van de toezichthouder dat het net lijkt of de beurzen niet omlaag kunnen: goed mogelijk dat dit gevoel de afgelopen maanden is ontstaan.

De AFM lijkt zich vooral druk te maken om het welzijn van jonge, onervaren beleggers die maximaal lenen onder hun studiebeurs en dat geld gebruiken om te beleggen. Daar is het feit dat de rente op studieschulden momenteel 0,0% bedraagt ongetwijfeld debet aan.

Wall Street

Ook in de VS maken beleggers zich zorgen. Een veelgenoemde reden is het weer de kop opstekende virus, de Delta-variant, die voor enige voorzichtigheid zou zorgen. Helpen doet het in ieder geval niet, maar het cijferseizoen is ook van start gegaan en beleggers kijken dan wel vaker de kat uit de boom.

Rode cijfers in de VS met een negatieve hoofdrol voor de Dow Jones, terwijl de Nasdaq de schade tussentijds beperkt weet te houden tot minder dan 1%.

Rentes

De rentes trekken zich ogenschijnlijk niets aan van de hard oplopende inflatie. Dat kunt u uitleggen als dat beleggers meegaan in het narratief van de centrale banken over 'transitory inflation'. Logischer is echter om de omvangrijke opkoopprogramma's van diezelfde centrale banken als boosdoener aan te wijzen. Pech voor spaarders, prettig voor huizen- en aandelenbezitters.



Bron: Reuters







Brede markt

De AEX verliest uiteindelijk iets meer dan 2%



verliest uiteindelijk iets meer dan 2% Wall Street staat ook in het rood maar lijkt de schade te beperken vooralsnog



staat ook in het rood maar lijkt de schade te beperken vooralsnog De euro noteert snaarstrak tegen de 1,18 aan versus de dollar



noteert snaarstrak tegen de 1,18 aan versus de dollar De VIX schiet omhoog tot ruim 23 en verraadt daarmee flink wat marktstress



schiet omhoog tot ruim 23 en verraadt daarmee flink wat marktstress Goud en zilver doen ook een stapje terug, vooral zilver levert in



en doen ook een stapje terug, vooral zilver levert in Olie : WTI en Brent verliezen stevig (6%) op besluit OPEC+ om meer olie op te pompen en virusangst



: WTI en Brent verliezen stevig (6%) op besluit OPEC+ om meer olie op te pompen en virusangst Bitcoin moet ook een veer, maar houdt wel stand boven de $30k



Het Damrak



ASML (- 2%) weet niet te outperformen richting (woe) de H1-cijfers

(- 2%) weet niet te outperformen richting (woe) de H1-cijfers ING (- 3,6%) houdt nog nipt stand boven de €10

(- 3,6%) houdt nog nipt stand boven de €10 Just Eat (+ 2,6%) profiteert juist van een eventueel opflakkerend virus

(+ 2,6%) profiteert juist van een eventueel opflakkerend virus Unibail (- 7%) wordt hard geraakt door vrees op nieuwe lockdowns

(- 7%) wordt hard geraakt door vrees op nieuwe lockdowns AMG (- 5%) is als sterk-cyclisch fonds het bokje

(- 5%) is als sterk-cyclisch fonds het bokje AF-KLM (- 3%) verliest minder dan allicht verwacht had mogen worden



(- 3%) verliest minder dan allicht verwacht had mogen worden Vastned (- 5,6%) lijdt onder dezelfde perikelen als Unibail



(- 5,6%) lijdt onder dezelfde perikelen als Unibail Op de lokale markt viel CM.com (+ 2,2%) positief op



Adviezen

Prosus: naar €135,90 van €142 en kopen - JPMorgan Chase

AB InBev: naar €74 van €73 en kopen - Sanford C Bernstein

Bekaert: naar €47 van €45 en kopen - KBC Securities

ASML: naar €700 van €675 en kopen - Evercore

ArcelorMittal: naar €32 van €30 en kopen - UBS

Tesla: naar $700 van $500 en houden - BofA ML

Agenda

20 juli Event



UBS Q2-cijfers

Manpower Q2-cijfers

VS bouwvergunningen jun

United Airlines Q2-cijfers Netflix Q2-cijfers