Bijna alles kleurt rood. Drukte in het verschiet

De AEX indicatie is -0,9% en verdere kleurt bijna alles rood na ook al een lager Wall Street vrijdag. Vrees voor Covid-19 en haperende economie, zeggen de networks.

Sterk gestegen koersen, lagere rentes, veelal hogere waarderingen, oplopende inflatie, meevallend economisch herstel en onzekerheid over Covid-19: dit zijn zo ongeveer de items die op de achtergrond spelen bij het deze week op stoom komende H1-cijferseizoen. De lat ligt in ieder geval hoog, zagen we vorige week.

De markt heeft misschien al een collectieve outlook-verhoging ingeprijsd, vandaar. Bij ons mag u deze namen verwachten. Internationaal zijn Netflix en Intel wellicht het interessants, Big Tech laat nog een weekje op zich wachten.

WOENSDAG 21 JULI 2021

07:00 AkzoNobel - Halfjaarcijfers
07:00 ASML - Halfjaarcijfers

07:30 Beter Bed - Trading update

00:00 Marel - Halfjaarcijfers



DONDERDAG 22 JULI 2021

00:00 Value8 - Halfjaarcijfers

07:00 Aalberts - Halfjaarcijfers

07:30 Sligro - Halfjaarcijfers

08:00 Hydratec - Halfjaarcijfers

08:00 RoodMicrotec - Halfjaarcijfers

08:00 Unilever - Halfjaarcijfers

18:00 Acomo - Halfjaarcijfers

18:00 Nedap - Halfjaarcijfers



VRIJDAG 23 JULI 2021

07:00 Basic-Fit - Halfjaarcijfers

07:00 Signify - Halfjaarcijfers

07:30 Accell - Halfjaarcijfers

07:30 Flow Traders - Halfjaarcijfers

We beginnen op een top aan het cijferseizoen. Ondanks de ware zegetocht van aandelen dit jaar blijf ik de volatiliteit hoog vinden, hier is de VIX Index. Dit is de enige grafiek die ik u gisteren niet gaf in mijn vooruitblik, met alles over indices, aandelen, rentes, inflatie, commodities, waarderingen, verwachtingen én water.



Er is geen bedrijfsnieuws nog bij ons en ook internationaal was het wat dit betreft rustig dit weekend. De opening is alleen heel erg maandag.



De rentes dan... Oef, dit is een ware implosie aan het worden. Ofwel, risk-off en zeker geen angst voor blijvende inflatie?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

De agenda:

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juli (VS)

22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 PPG Industries - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Bezit van de zaak is meestal een goede:

Here's what's moving oil prices https://t.co/iEDghFAaJU — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2021

Jammer, helaas, of?

China is signaling an end to the $2 trillion U.S. stock listing juggernaut https://t.co/zE311DW5YG — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2021

Hier meer en die grafiek ook, zeg:

On Jul10, Cyberspace Administration of China dropped bombshell. Regulator proposed changes to country’s Cybersecurity Review Measures that would require comps seeking to list in US to first pass national security review. Meet new gatekeeper for China tech https://t.co/B05pp694OJ pic.twitter.com/TfVQVAbPmq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2021

Toe maar:

Zoom is buying cloud contact center provider Five9 for $14.7 billion https://t.co/K3VyzZ3mIk — CNBC (@CNBC) July 19, 2021

Aldus een ESG organisatie:

Sustainable investments account for more than a third of global assets https://t.co/Z1NnBWKGtG pic.twitter.com/FkJ2a0QjJz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2021

Bij deze:

China’s Xiaomi overtook Apple as the world’s number two smartphone maker, behind Samsung, according to market research firm Canalys https://t.co/CwTvvaSTAE pic.twitter.com/iQppgOh4HO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2021

Oh, wat zijn de huizen duur?

US mortgage payments as a % of disposable income have more than halved since the Great Financial Crisis! pic.twitter.com/0LznBJHluG — jeroen blokland (@jsblokland) July 18, 2021

Wat een plaatje:

Great Chart by @DataArbor showing how bearish sentiment has become on Crypto #BTC pic.twitter.com/0V59SzZaPY — Keith McCullough (@KeithMcCullough) July 17, 2021

Filmpje:

It’s not an overstatement to say that semiconductors power the modern world. And now, there aren’t enough of them getting made. Here’s how the global semiconductor chip shortage got so bad, and what’s being done to fix it. https://t.co/0rEqzF2zxz pic.twitter.com/j9Ytt8igW7 — CNBC (@CNBC) July 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.