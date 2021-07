Amerikaanse en Nederlandse rente in duikvlucht

Vroeg Wakker Royce? Bedankt voor je column!

Ja de yields zijn voorlopig bearish. Het is wachten op flink hogere yields. Parameters zijn zeer goed afgekoeld. Nu een trigger voor hogere yields.



Lastig. Lastig. Een aantal indices liggen nog goed, maar krijgen het zwaarder, maar willen de groene lijnen niet opgeven.



Nifty Fifty bijvoorbeeld. Ze laten in ieder geval een veer. Europa staat al onder water. Frankrijk gaat verder vallen. De rebound in Europa was een midden rebound, geen volledige rebound, om de parameters wat lucht in te blazen, om vervolgens Europa verder down te trekken. Vooral de Europese financials. En dan doet ING het niet eens zo slecht!



VIXie zet door. Ik vermoed ergens deze wee de top in de VIX. Maar wanneer? Het kan elke dag worden deze week.



Nasdaq wilt zeker niet meteen opgeven, maar fondsen als Apple, Amazon en Alphabet laten duidelijk zien dat ze ruimte hebben in een daling. Dus daar kan de druk ineens weer komen. Een soort vrijdagje.



Down Jones ligt het zwaktst. De S&P 500 future kan een procentje zakken met de huidige future stand iets boven de 4.300 punten. Daarna is het afwachten of de beren kunnen drukken. De positieve Amerikanen.



DAX viel vrijdag onder beren toezicht. Minimaal. Maar ze zijn gevangen door de beren. Beren slaan zo wie zo goed toe de laatste paar weken en zetten dat de afgelopen goed door.



AEX moet nog starten met corrigeren, waarbij als het echt gaat dalen 40 a 50 punten een makkie is over een periode van 4 a 6 weken. Misschien sneller, misschien langzamer.



Voorlopig lastig. Ik ga zo een call maken. Wat ga ik verkopen en hoeveel er van ga ik verkopen. Shorts dan. Het is lastig. Want als je te veel verkoopt daalt het verder en als je te weinig verkoopt stijgt het. Kortom ik ga vermoedelijk voor een resultaat in het midden. Prima als het stijgt, prima als het verder daalt. Besluitenloosheid heeft zo de voordelen.



ASML komt volgens mij woensdag voorbeurs met de cijfers. Die worden super interessant. Beurskoers van ASML ging onder de belangrijke steun vrijdag de deur uit. Van 610 naar 590. ASML gaat snel. Adyen ging goed door en door. Opvallend want PayPal is wel de correctie stand in gegaan.



Laten we positief naar de Europese future gaan. En dan is het afwachten wat we gaan doen. Beren hebben wel een belangrijk doel vandaag en dat is de Down Jones vangen. Dat is niet het fantastische target. Daarvoor is de Down Jones een te makkelijke prooi. Ze moeten daarna de S&P 500 en de Nasdaq zien te vangen en die twee prooien zijn een stuk lastiger. Net als SMI en net als Nifty Fifty.



Opvallend. Er gaan trillions de markten op gekregen va de Centrale Banken, maar een watersnood ramp als in Limburg levert slechts millions op. De verzekeraars betalen wel, maar het is wel een verschil als u dagwaardes krijgt. Dat zal een stuk lager zijn dan de gekochte waardes. Wel logisch. Maar wel pijnlijk voor degenen die door het water zijn geraakt.



In Nederland, hoeveel militairen zijn er? Een paar tien duizend. En hoeveel deden mee met de zandzakken hulp? Een paar honderd, misschien een duizend tal. Wat dachten de rest, dat Duitsland EN Belgie kwamen binnen vallen en dus het Oranje Land moesten bewaken? Apart. Heel apart. Maar gelukkig zijn de Oranje Land Bases beschermt geweest en niet aangevallen tijdens de water overlast in Limburg. Ze hadden misschien andere signalen ontvangen.



FED ontvangt ook andere signalen. Mooi stuk over inflatie. Daadwerkelijke inflatie en Gemeten inflatie. De gemiddelde mens kent hele andere percentages van de werkelijke inflatie (hoger) dan de gemeten inflatie. En die vijf procent, daar van zie ik ook een stuk transitory, maar wat gaat er gebeuren met de andere componenten? Voedsel bijvoorbeeld. Die wordt hoger en hoger. En dat gaan mensen voelen en zien en over klagen. Kijkt u eens naar Zuid Afrika. Apartheid was duidelijk niet goed. Een ramp zelfs voor de mensheid in Zuid Afrika. Maar de huidige regering in Zuid Afrika is ook niet goed. En ook een ramp voor de mensheid in Zuid Afrika. Heel triest! Landen worden sneller kapot gemaakt dan opgebouwd. Het was vroeger een topper in Afrika. Mining daar heeft veel last van dat ze zijn uitgemolken. En dan komt de pijn, zeker als diversificatie niet voldoende lukt.



Maar gelukkig is een ding duidelijk in de Western Debt World. U weet het, de top dienst en de top produkt: Debt & Drugs. En die gaan door en door. Net zolang tot dat deze twee giftige dienst en produkt daadwerkelijk giftig zijn. Tot dat is het afwachten in ieder geval op de Europese Future opening. En de futures proberen stabiliserend hoger te komen richting deze opening.