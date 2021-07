IEX verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

De IEX Beleggersdesk heeft het koersdoel voor PostNL met rond de 7% verhoogd. PostNL breidt fors uit in buurland België. Er worden in september twee nieuwe pakkettendepots in gebruik genomen en volgend jaar komen er nog eens twee sorteer- en distributiecentra bij. Dat biedt ruimte de taxaties voor FY22 licht op te schroeven. Het koersdoel gaat in lijn hiermee omhoog. Lees de volledige analyse op IEX.nl.

