Het wil nog niet vlotten, maar genoeg wat u moet weten

-0,1%, de AEX openingsindicatie is net even lager. Zoals al wekenlang blijven op dit uur alle koersen dicht bij huis.

Overal staan weer nullen voor de komma, de dollar trekt aan tot bijna 1,178 en de rentes vlakken ook. Wel of geen blijvend hoge inflatie, het is nog altijd de grote vraag op de markten. Fed en ECB blijven bij hun nietes, maar gisteren waren er hoge Fed en BoE functionarissen die welles zeiden. En dat is zowat voor het eerst.

We doen het vandaag zonder bedrijfscijfers, nieuws en vooralsnog ook beweging. Opgelet, het is wel de derde vrijdag van de maand, ofwel er is een optie-expiratie. Bij ons doet IMCD alweer een bescheiden overname - er wordt geen som genoemd - in Mexico en er komt de volgende SPAC naar Amsterdam.

Dit is nu het grootste nieuws, Intel doet een dikke overname. Nooit van gehoord? Ik ook niet. Nee, niet op dit nieuws, dat was er nog niet, maar de chippers gingen trouwens gisteren op Wall Street procenten omlaag. NXP en Nvidia bijvoorbeeld deden ruim -4%.

GlobalFoundries is one of the largest specialist chip-production companies. It was created when Intel rival Advanced Micro Devices Inc. in 2008 decided to spin off its chip-production operations.

Intel is exploring a $30 billion deal to buy chip maker GlobalFoundries, people familiar with the matter said. It would be Intel's largest acquisition. https://t.co/BgG6xQDMHe — The Wall Street Journal (@WSJ) July 15, 2021

Ik wil Limburg niet over het hoofd zien, maar intussen in Duitsland... Lieve help, wat een afschuwelijke ramp. Verzekeraars schieten me te binnen en zijn er beursbedrijven getroffen? Ik kan niet zo gauw mogelijke consequenties voor de beurs bedenken en heb daar nu ook niet zoveel zin in eigenlijk...

Zeker tachtig doden en honderden vermisten door noodweer in Duitsland: https://t.co/3kwRbce1pi — NU.nl (@NUnl) July 16, 2021

De opening is zoals gezegd zoals we die intussen zijn gewend. Niet veel te zien.

Dat geldt nu ook voor de rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 AEX wacht vermoedelijk nipt lagere opening

08:02 Correctie: Intel mogelijk in gesprek over overname GlobalFoundries

07:41 Voormalige BP-topman brengt SPAC naar Amsterdamse beurs

07:30 Intel in gesprek voor overname GlobalFoundries - bronnen

07:11 IMCD neemt Maquimex over in Mexico06:57 Europese beurzen openen vlak

06:56 Bijna 188,9 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

15 jul Recordwinst Alcoa

15 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

15 jul Wall Street sluit verdeeld

15 jul Olieprijs daalt

15 jul Wall Street koerst lager

15 jul Europese beurzen sluiten lager

15 jul Cijfers Just Eat en TomTom hard afgestraft op rood Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:45 Inflatie - Juni (Fra)

11:00 Handelsbalans - Mei (eur)

11:00 Inflatie - Juni def. (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Juni (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli vlpg. (VS)

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

De terugblik:

Nasdaq ends lower as investors sell Big Tech https://t.co/Y1KeZUE2MI pic.twitter.com/hPuyxyFVDQ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2021

Bij deze:

Yellen says concerned about housing prices but inflation to calm https://t.co/FgyNVxgr8X pic.twitter.com/AYy7Grzkxl — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2021

Ach ja, je moet wat als je inflatie maar niet aan de praat krijgt:

BOJ cuts this year's growth forecast, unveils outline of climate scheme https://t.co/e1xyTHSfp3 pic.twitter.com/PNmNuGjaom — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2021

Olie handelt nu onderin het opgaande trendkanaal:

Oil set for worst week since March on OPEC+ anxiety and delta https://t.co/nEj3JXG36v — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2021

Wij van Arcadis zeggen...

Waarom worden juist Valkenburg, Maastricht en Roermond zo hard getroffen door de overstromingen? En hebben we wel genoeg gedaan om deze problemen te voorkomen? Piet Dircke, directeur klimaatadaptatie bij ingenieursbedrijf Arcadis, legt uit. #Nieuwsuur pic.twitter.com/ZmOLkgVWEf — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 15, 2021

Zeg, Rotterdam...

Shipping rates out of China still absolutely soaring https://t.co/qexTpBt0u8 pic.twitter.com/aScN4CCLak — Joe Weisenthal (@TheStalwart) July 15, 2021

Voor wie het nog niet weet:

Renewable electricity generation is growing — but it's not enough to meet rising demand, IEA says https://t.co/V6fkFIFzEL — CNBC (@CNBC) July 16, 2021

Verrassend?

Google CEO Sundar Pichai: Combating climate change is a 'foundational value' for tech companies—and it attracts top talent (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EbrUgpeml6 — CNBC (@CNBC) July 15, 2021

Na Nikola nog een?

Hoogrisico noemen we dit, altijd maar dat bubbelgeblaat:

Cathie Wood's flagship ARK Innovation ETF may be a "bull trap," a JPMorgan strategist says, keying off JPM’s call to stick with the value-stock trade https://t.co/5912cWVdMs via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 15, 2021

En daarom zijn de rentes negatief, er is altijd een koper voor uw stukken:

ECB is biggest creditor to Eurozone govts by far. Latest data show that since 2020, ECB’s asset purchases have almost entirely matched supply of newly issued govt debt. This means that ECB now holds close to 42% of all outstanding govt debt securities in Eurozone. (via Jefferies) pic.twitter.com/KYOd3yd7nJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.