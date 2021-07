Wall Street staat op springen: ligt een krachtige stijging op de loer?

Als ze de DAX 100 punten lager kunnen duwen gaan de DAX luiken open. Fransen zijn gisteren net ingesloten. Opvallend. Schades daar. Dat moeten ze wegwerken met groene koersen. Anders is de schades geldig. Italie en Ukkie hebben ook schades. Die moeten duidelijk groen noteren. Anders is ook daar de schades geldig. India blijft doorgaan. Zwitserland ook. Euro Stoxx lijkt met net geen schades daaar. Maar wat rood levert meteen ook daar schades op. Spanje zit al een tijdje in de garage. Die heeft veel nodig om opgelapt te worden. Net als Griekenland. Australie doet het ook nog goed. Zo wie zo. De Aziatische kant ligt nog goed. Amerika blijft uiteraard ook goed liggen. Maar ze liggen wel mega hoog op de grafieken! Dus die moeten nog gaan corrigeren. En met een zwak Europa zal Europa nog zwakker worden en Azie zal vanzelf mee down worden gebracht. Het wordt weer een interessante beursdag vandaag. Wat wordt de kleur van de vlag vandaag? Groen of Rood, waarbij Rood voor de Groenen vandaag uit technisch oogpunt Not Wanted is.