Slotcall: Gewoon een rotdag

Wat een rotdag. RIP Peter R. de Vries, in het ondergelopen Limburg, België en Duitsland is de ellende niet te overzien en Limburger Wout Poels verliest na veel strijd toch nog de Bollentrui in de Tour.

En het Damrak? Rood, maar dat is op zich niet zo heel raar na al dat gestijg en all time highs. Het venijn zit hem vooral in de fondsen met cijfers en nieuws vandaag, die krijgen echt een pak slaag: JustEatTakeway, Galapagos en TomTom. verder zijn er veel dikke dalers, maar daar ontbreekt ieder verhaal.

Zo meteen meer, eerst marktbreed. Verschillende Europese indices krijgen een flinke tik, maar in Amerika is niet veel te zien. Crypto ligt slecht en de volatiliteit loopt flink op. Verder zijn er weinig uitschieters.

De rentes dan. Het is vandaag touwtrekken tussen de Fed-voorzitter die blijft bij zijn inflatiescenario. Een ondergeschikte van hem begint echter wel over tapering (afbouwen steun), net als een hoge BoE functionaris. Dat leverde een draai op, want vanmiddag winnen de rentes drie basispunten terug.

Damrak

Geen cijfers vandaag, maar well een persbericht gisteravond. Weer een programma van Galapagos dat niet oplevert wat er van werd verwacht. Capitulatie? In ieder geval staat de koers op het laagste niveau sinds alle ellende begon. Er is €70 euro per aandeel cash en Gilead heeft 25,5% van de aandelen.

Dat zijn de feiten, maar wat moet u nu met de aandelen?

Tegenvallende ordergroei in Q2 en waarschijnlijk ook H2, dat is het verhaal van de cijfers van JustEatTakeaway op de laagste koers sinds de krach vorig jaar staat.

Zowat alles valt tegen bij de cijfers van TomTom. Het rood van de koers straalt u tegemoet. Wat is nog de fantasie in het aandeel?