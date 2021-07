Altijd tricky, maar het lijkt een beetje op capitulatie bij Galapagos

‘Het probleem is dat we weinig krediet hebben. Dat is begrijpelijk gezien de grote teleurstellingen die aandeelhouders achter de kiezen hebben. Er is scepticisme over wat we gaan opleveren.’

Aldus Onno van der Stolpe van Galapagos. Tja, dat is denk ik ook zo en zeg maar of mijn conclusie juist is. Zie ook hier de recensie van KBC: an sich is het nieuws niet eens zo slecht, dus om de koers nou te vermorzelen... Na al anderhalf jaar lang alleen maar slecht nieuws, is dit blijkbaar even te veel.

#Galapagos -11%. Beurs gooit denk ik handdoek (op forum zie ik mensen ook capituleren), nu na filgotinib-echec ook Toledo programma geen wondermiddel blijkt. De Tijd heeft quotes vd CEO #AEX https://t.co/cLoIzqJ7Z6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 15, 2021

Ik hoor u al hardop denken: capitulatie, dan is is de bodem nabij? Zou kunnen, maar dan mag dat omzetstaafje volgens mij nog wat verder omhoog en ik wacht zelf ook de analyse van mijn collega's af. Want hoeveel (het liefst een beetje realistische) fantasie en kansen zijn er nog? De spoeling wordt al dunner.



Hoe treffend, onder elkaar in mijn Twitter timeline: wist ik maar wat wijsheid was, zuchten u en ik tegelijkertijd, denk ik. Let wel, die cash is in principe onderzoeksgeld en geen appeltje voor de dorst voor aandeelhouders.