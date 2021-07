Het is hartstikke druk voorbeurs met heel veel nieuws en wisselende cijfers

De futures openen maar weer eens een snufje lager na wéér records, we zien het vaker deze zomer. De AEX future start -0,3%, de rest daalt vergelijkbaar en alleen de Nasdaq 100 future plust net +0.2%.

Er is veel nieuws voorbeurs. In vogelvlucht:

JustEatTakeaway verhoogt oulook en TomTom verlaagt die juist

NPM verhoogt bod op Nedap naar €14,90 van €14,50

Daimler verslaat Q2-verwachtingen en momenteel het belangrijkste bedrijf ter wereld TSMC meldt 11% omzetgroei

Records op Wall Street

Het Chinese BBP Q2 valt net tegen (7,9% versus 8,1% verwacht)

De Fed blijft bij haar inflatiestandpunt

Opec heeft een soort van deal (en olie kreeg een klap gisteren)

De dollar vlakt en de rentes? Die dalen

Eerst maar even de cijfers bij ons. JustEatTakeway verhoogt de outlook naar 45% van 42% ordergroei voor 2021, ondanks dat die vertraagde in Q2: 37% met GrubHub en 47% zonder. Het bedrijf blijft verlies maken, want marktaandeel is nog altijd de heilige graal. Ziet er goed uit dit.

TomTom verlaagt juist de outlook... De cijfers vallen ook zowat op alle punten tegen, het bedrijf wijst daarvoor ook naar het chip tekort in de autosector. U ziet veel minnetjes hieronder. Nee, dit is niet best, hé|?

De opening dan, niks bijzonders. Alles blijft dicht bij huis.

De rentes dalen maar weer eens:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog een testresultaat Galapagos:

07:46 Omzetgroei voor TSMCbr>07:46 Update: Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook ondanks vertraging ordergroei

07:37 Daimler overtreft analistenverwachtingen

07:29 Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook ondanks vertraging ordergroei

07:18 Tegenvallende cijfers TomTom

06:57 Europese beurzen openen lager

06:57 Ruim 188,3 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:55 Chinese economie groeit conform verwachting

06:53 Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder dan voorzien

06:51 Chinese industriele productie stijgt ruim 8 procent

14 jul Positieve resultaten studie Galapagos bij psoriasispatiënten

14 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

14 jul Wall Street licht hoger gesloten

14 jul Olieprijs lager gesloten

14 jul NPM Capital verhoogt bod op ICT Group

14 jul Amerikaanse economie trekt verder aan - Beige Book

14 jul Wall Street koerst af op hoger slot

14 jul Europese beurzen nipt lager gesloten

14 jul TomTom sluit nieuw contract met verzekeraar Loop

14 jul ArcelorMittal koploper in groene AEX

De AFM meldt deze ene short:

De agenda is lekker vol:

04:00 Economische groei - Tweede kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - Juni (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Chi)

07:00 Just Eat Takeaway - Trading update

07:00 TomTom - Halfjaarcijfers

08:00 Werkloosheid - Mei (VK)

09:00 Holland Colours - Ex-dividend

11:00 Handelsbalans - Mei (Bel)

12:00 UnitedHealth - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Juni (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Juli (VS)

14:30 Empire State index - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juni (VS)

00:00 OPEC - Maandrapport oliemarkt (Oos)

22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Eerst China, er waren cijfers vannacht. Citaat:

The country’s gross domestic product increased 7.9% in the second quarter from a year ago, the National Bureau of Statistics said Thursday. That fell short of Reuters’ estimate of 8.1% growth.

Retail sales rose 12.1% in June from a year ago, more than the expected 11% level forecast by Reuters.

Industrial production grew by 8.3%, greater than the 7.8% Reuters estimate.

China's GDP grew 7.9% in the second quarter, retail sales beat https://t.co/lNhNAbNvKv — CNBC (@CNBC) July 15, 2021

De voorzitter blijft ook op zijn inflatiestandpunt staan, die is tijdelijk:

Federal Reserve Chair Jerome Powell told a congressional hearing that monetary policy will offer ‘powerful support’ to the economy. His reassuring words sent the S&P 500 to an intra-day record. More here: https://t.co/OQLjCbwN8X pic.twitter.com/jE32FdOt58 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2021

Bezit van de zaak... Dit gebeurt vaker in deze markt:

Oil extends losses on U.S. stockpile gain while OPEC+ nears deal https://t.co/D5FHWYDcdv — Bloomberg Markets (@markets) July 15, 2021

De EU heeft ook al een green deal:

WATCH: President Joe Biden has vowed to significantly reduce emissions by 2030, while at the same time creating new, well-paid green energy jobs. His administration has identified bus electrification as one of the main ways to achieve that goal https://t.co/5cquxwwfKg pic.twitter.com/EOrwOv3ON7 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2021

Hoogrisico inderdaad:

AMC share price gets cut in half as reality sets in for meme stock investors https://t.co/vUwYP54jrf — CNBC (@CNBC) July 14, 2021

Dit kent minder risico inderdaad:

NEW: It's about to be the biggest year for ETFs. Ever.



Read The Big Take ?? https://t.co/ep3iHJzHXd pic.twitter.com/dktV2mQenO — Bloomberg (@business) July 15, 2021

Meer dan $2,5 biljoen waard...

Apple's at records again with the company reportedly asking its suppliers to amp up iPhone production. Here's where the traders stand on $AAPL pic.twitter.com/x62CXokJpx — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) July 14, 2021

Nu Air France-KLM nog...

“We’re into a full recovery of our business, led by the U.S. consumer,” Delta CEO Ed Bastian tells @Lebeaucarnews. “Demand is robust.” https://t.co/hqAuYPMwt7 pic.twitter.com/MpziVwU4HE — CNBC (@CNBC) July 14, 2021

Als u nog een mooi verhaal wil lezen:

Giancarlo Devasini has been a plastic surgeon, an electronics trader, even a healthy-eating guru



Now he’s behind a $60bn stablecoin regulators warn could challenge market stability



Deep dive into Tether, Bitfinex and the man known as “Merlin” w/ @SVR13 https://t.co/e02E0o93DG — kadhim (^?^)? (@kadhim) July 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.