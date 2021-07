De bouw ligt stil

Paniekerig moment is gestopt. Maar het kan zo opnieuw beginnen. Indices liggen te nerveus en lijnen komen steeds dichterbij. CAC heeft een eerste aanval gedaan voor meer neerwaartse pressie, maar afgewezen. Hetzelfde geldt voor de Euro Stoxx. Niettemin kunnen we zo weer starten met de daling.

Europa is al aardig uit het moeras. Er lijkt meer in te zitten voor Europa oftewel nog wat hogere koersen, maar macro's, cijfers en amerika zal de weg verder bepalen voor de Europeanen zonder weg. Nikkei is niet vooruit te branden. Opvallend! DAX ligt goed. Die kan een daling van 150 a 200 punten hebben met de huidige stand. Daarna gaat ook de DAX schades krijgen. Steeds meer indices worden binnen gehengeld door de beren. Beren zijn goed bezig, maar nog te minimaal om door te zetten. Voor de top indices in de wereld zijn de afstanden nog te groot om te overbruggen en zitten richting een 2% marge. Niet heel veel. Maar ook niet meteen heel weinig. Andere indices liggen meer rond de 1% marge. Kortom hoe meer rood de futures laten zien, des te meer het niet goed is. Het is goed in de gaten houden. Scherp blijven voor een aardige down move. Voorlopig kunnen de beren niet doorduwen en dat gedrag herkennen we de afgelopen 12 jaren. AEX future heeft er weer een punt bij. ASML. De top zie ik daar een dinsdag / woensdag. De parameters vooral de kort - middellang daar kan nog wat bij en ook vanuit trading. Ik wacht op een dag reversal of de start met rode koersen. DAXie is lekker bezig met schommelen. Ze kwamen ff bij. En hoppa binnen no time een paar tienden er weer vanaf. Gevoelige DAX. En CAC neigt meteen om voor de tweede keer te gaan testen. En beidenemen natuurlijk de EuroStoxx mee. Italie ligt ook niet meer lekker. Zien we hier de start van een Europese Financials Crisis? Europese banken zijn te zwaar gewaardeerd met hun aandelen koersen ten opzichte van hun drama ratio's. Maar Gratis Geld laat alles hoger gaan. Dus ook de Europese banken. Deutsche Bank ligt al als een half wrak. Dan doet ING het nog best redelijk met hun koers. Maar voor hoe lang nog? Stoel riemen vast, want we gaan schommelen. We proberen hoogtes zo goed mogelijk vast te houden, maar om ons heen zijn luchtzakken en grote turbulentie. Een gevecht tussen piloot, vliegtuig en de omstandigheden. Wie pakt de dag etappe? Nieuw aanvallen!