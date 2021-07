Slotcall: "Hoge inflatie is slechts tijdelijk"

De AEX wint 0,3% en daarmee doen we het beter dan de overige Europese indices. Wat vandaag vooral opvalt, is de dalende Amerikaanse rente.

De vergoeding op Amerikaans tienjaars staatspapier zakt vijf basispunten op uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat de hoge inflatiecijfers slechts tijdelijk zijn. Op termijn rekent Powell erop dat de inflatie gaat matigen. Een precieze termijn noemt hij overigens niet.

Het is wederom een signaal dat hij niet de behoefte voelt om de rente snel te verhogen. Wel staan er gesprekken op de agenda over mogelijke tapering. Ruim twee derde van het aantal stemgerechtigde Fed-bestuurders is van mening dat de rente in 2023 omhoog kan.

Het is overigens geen zekerheidje dat de rente dan ook daadwerkelijk omhoog gaat. Er hoeft binnen deze twee jaar maar iets te gebeuren en een renteverhoging gaat weer van tafel. Het laatste decennium is wel duidelijk geworden dat centrale bankiers niet staan te springen om verkrappende maatregelen te nemen.

Philips

Philips (+0,1%) is veruit het slechtst presterende AEX-fonds van de laatste weken. Het sentiment is ronduit beroerd mede doordat er in de VS een collectieve rechtszaak tegen het bedrijf is gestart.

De aanklacht luidt dat Philips al ruimschoots voor de terugroepactie op de hoogte was van de problemen met de beademingsapparatuur. Inmiddels beweren twee patiënten dat zij door het gebruik van deze apparatuur longkanker hebben opgelopen.

Het is geen publiek geheim dat de boetes is de VS nogal hoog kunnen oplopen. Hierdoor gaat het risicoprofiel van een belegging in Philips omhoog. Verder zitten de kosten voor eventuele rechtszaken niet inbegrepen bij de genomen voorziening van €500 miljoen.

Er is dus een reële kans dat het bedrijf opnieuw een voorziening moet nemen. Of u het aandeel toch in portefeuille moet hebben, leest u in het onderstaande artikel.

Grote kans dat Philips opnieuw slecht nieuws moet melden #PhilipsKoninklijke https://t.co/PgSCBdJPMj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 14, 2021

NSI

NSI (+1,1%) wordt beloond voor zijn halfjaarcijfers. Over de eerste jaarhelft boekte het kantoorvastgoedfonds een winst per aandeel van €1,16. Dit is welgeteld €0,01 meer dan diezelfde periode een jaar geleden.

Positief is dat de huren autonoom met 3,6% stegen op jaarbasis. In het eerste kwartaal was er bijvoorbeeld nog sprake van een krimp van 0,7%. In het tweede kwartaal is er dus een stevige groei zichtbaar.

Momenteel noteert NSI tegen 15 keer de verwachte winst over 2022 en kent het een dividendrendement van zo'n 6%. Wat u nu met het aandeel moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten naar -0,20%.

Brede markt

De AEX sluit 0,3% in het groen en dat betekent wederom een nieuwe all time high.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 2,7% en noteert 16,7 punten.

Wall Street levert de openingswinst weer in: zie S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (-0,1%) en Nasdaq (-0,1%).

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,183 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) en zilver (+0,7%) profiteren van een zwakke dollar.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,0%) kennen een off-day.

Bitcoin (+0,7%) doet het rustig aan.

Het Damrak:

De chippers stuwen de AEX omhoog, al moeten we de winsten van ASML (+1,6%), ASMI (+1,3%) en Besi (+1,1%) niet overdrijven.

(+1,6%), (+1,3%) en (+1,1%) niet overdrijven. Prosus (+1,1%) lift mee op Tencent (+1,8%).

(+1,1%) lift mee op (+1,8%). ArcelorMittal (+2,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. De zakenbank stelt zijn winstverwachting voor dit jaar met 20% naar boven bij. Het koersdoel gaat met €2 omhoog naar €40 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+2,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. De zakenbank stelt zijn winstverwachting voor dit jaar met 20% naar boven bij. Het koersdoel gaat met €2 omhoog naar €40 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ook Aperam (+1,4%) krijgt een boost van Jefferies. De Amerikanen verhogen hun ebitdaraming voor dit jaar met €57 miljoen naar €704 miljoen. Toch valt de koersdoelverhoging van €1 naar €47 een beetje tegen. Bank Degroof is met een koersdoel van €60 aanmerkelijk enthousiaster over de roestvrijstaalgigant.

(+1,4%) krijgt een boost van Jefferies. De Amerikanen verhogen hun ebitdaraming voor dit jaar met €57 miljoen naar €704 miljoen. Toch valt de koersdoelverhoging van €1 naar €47 een beetje tegen. Bank Degroof is met een koersdoel van €60 aanmerkelijk enthousiaster over de roestvrijstaalgigant. Air France-KLM (-2,5%) daalt verder af. Delta Airlines (-2,1%) rapporteerde beter dan verwachte halfjaarcijfers, maar na een positieve opening zakt het aandeel toch weg. Morgenochtend kom ik voor Premium met een update over de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij langs.

(-2,5%) daalt verder af. (-2,1%) rapporteerde beter dan verwachte halfjaarcijfers, maar na een positieve opening zakt het aandeel toch weg. Morgenochtend kom ik voor Premium met een update over de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij langs. Intertrust (-6,2%) is op de verkooplijst van HSBC gezet. De Britse zakenbank hanteert een koersdoel van €12,30 wat een neerwaarts potentieel van bijna 14% impliceert.

(-6,2%) is op de verkooplijst van HSBC gezet. De Britse zakenbank hanteert een koersdoel van €12,30 wat een neerwaarts potentieel van bijna 14% impliceert. WDP (-1,7%) kent een mindere dag, maar niet getreurd: gisteren zette het logistieke vastgoedfonds nog een all time high op het bord.

(-1,7%) kent een mindere dag, maar niet getreurd: gisteren zette het logistieke vastgoedfonds nog een all time high op het bord. Binnen de ASCX is Nedap (+2,1%) de grootste stijger. Het handelsvolume van 1389 stukjes is echter verwaarloosbaar.

Adviezen

Aalberts: naar houden van kopen en naar €45,50 - ABN Amro

Adyen: naar €1.800 van €1.370 en verkopen - Barclays

Aperam: naar €60 van €58 en kopen - Bank Degroof

Aperam: naar €47 van €46 en houden - Jefferies

ArcelorMittal: naar €40 van €38 en kopen - Jefferies

Intertrust: starten met verkopen en €12,30 - HSBC

Just Eat Takeaway: naar €129 van €128 en kopen - Credit Suisse

NSI: naar €42,50 van €40 en kopen - Bank Degroof

Agenda

15 juli 2021