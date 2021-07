Miezerige koersen voorbeurs, maar er zijn wel outlookverhogingen

Het lijkt wel alsof de futures iedere dag miezerig, vlak en nikserig openen, waarop de koersen pas in de loop van de dag richting zoeken. De AEX future doet het even na achten met -0,2%. Met NSI starten we vandaag het Amsterdamse cijferseizoen met de AEX op een all-time high. Dit is sinds de bodem in 2009. De stijging versnelt.

De Nasdaq 100 zette gisteren 15.000 punten op het bord, technologie maakt weer de blits en - waar las ik dat nou? - er gaan stemmen op dat de snelstijgende tech de perfecte inflatie-hedge is (omdat het zo hard gaat). Weet u nog? Deze winter nog was er een dikke daling en schurkte technologie tegen een bear market aan.

Dat was toen het inflatie- en rente- in combinatie met het torenhoge technologiewaarderingenverhaal ging leven. En nu weer dit. We zwammen ook wat af op die beurs en praten alles recht wat krom is, al naar gelang het ons uitkomt en en onze longs en shorts uitstaan. Dit heet ook wel opportunisme :-)



Er is een en ander te doen vandaag met cijfers van Amerikaanse financials en bij ons is er NSI. Dat begint goed, want het vastgoedfonds verhoogt de outlook. Citaat:

CEO Bernd Stahli zag dankzij de uitrol van vaccins het vertrouwen in de markt terugkeren in het tweede kwartaal. Dit zal zich vermoedelijk vertalen naar aantrekkende activiteiten in de tweede helft van dit jaar, verwacht hij.

Vooral de vraag in het midden- en kleinbedrijf trekt aan, terwijl grote ondernemingen achterblijven. "Maar ook daar zien we de eerste positieve signalen", aldus de topman.

De opening dan met weinig aansprekende koersen. Of het moet zijn dat de crypto's niet goed liggen. Die zijn per saldo in een bréééd patroon aan het zijwaaartsen.



Plussen en minnen, de rentes weten het nog even niet zo goed::

Even over die export:

Het volume van de #goederenexport was in mei 22,2 procent groter dan in mei 2020, de op een na grootste groei sinds de start van de statistiek in 1995. Meer op: https://t.co/cZGrcQioxC #export pic.twitter.com/ZyRQwCLgyl — CBS (@statistiekcbs) July 14, 2021

De agenda zit goed vol met Amerikaanse financials. BlackRock gaat denk ik richting $10 biljoen aan vermogen onder beheer.

En dan nog even dit

Weer records, Nasdaq 100 15K en een lager slot:

The S&P 500 and Nasdaq ended lower after hitting record highs earlier in the session. More here: https://t.co/27RCZtCJjo pic.twitter.com/XHrAtnSaw6 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2021

ArcelorMittal!

A $1.2 billion "green steel" plant is planned for Spain, the first of its kind to be built on a large scale https://t.co/m9hUosxzsd — Bloomberg (@business) July 13, 2021

Als Unilever het zegt:

.@Unilever's @RebeccaMarmot, "Nearly half of people said they want to choose brands who have environmental and wider sustainability values attached to them. People are making active choices already." #SustainableBizSummit pic.twitter.com/VfliVINUpM — Bloomberg Live (@BloombergLive) July 13, 2021

Royal Dutch Shell ook nog:

Raizen, a joint venture between Shell and Brazil conglomerate Cosan, is seeking a valuation of about $13.5 billion in its upcoming IPO https://t.co/GcLSJ2g1fW — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2021

Intussen bij Tesla:

Elon Musk defended Tesla's $2.6 billion acquisition of SolarCity, refuting claims that he dictated the price Tesla would pay for the struggling, out-of-cash solar panel maker, which was founded by his cousins. More here: https://t.co/vYjiTYpnjs pic.twitter.com/XifUHsHB80 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2021

En bij VW:

WATCH: Volkswagen said it expected battery electric vehicles to account for half of its global vehicle sales by 2030, as Europe's largest carmaker prepares to phase out combustion engine cars https://t.co/tjb562CAaj pic.twitter.com/1bWvMXmyb9 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2021

Koop nu en betaal later met Apple en Goldman Sachs:

Apple and Goldman Sachs are working on a `Buy Now, Pay Later' service that would compete with similar programs from the likes of Affirm and PayPal; scoop by @markgurman and @sridinats https://t.co/2B0T4AweX1 — Tom Giles (@tsgiles) July 13, 2021

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn?

Treasury Secretary Janet Yellen says U.S. companies are likely to provide crucial support in pushing lawmakers to back a global overhaul of corporate taxes https://t.co/gKojYUHYtx — Bloomberg (@business) July 13, 2021

Net als de zijwaartse crypto's? Er is even geen momentum:

The group of 37 so-called meme stocks tracked by Bloomberg fell 4.2% on Tuesday, marking a 23% decline from a June high https://t.co/CEHPYOu2vA — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2021

Over dat inflatiecijfer van gisteren:

Prices of used cars and trucks in the US are up a whopping 45% YoY and explain more than one-third of the US headline #inflation number of 5.4%. pic.twitter.com/kUvYekNe8M — jeroen blokland (@jsblokland) July 13, 2021

Nog even een mooie aan het begin van het cijferseizoen:

The best part of seeing this boat was the private equity guys on my boat insisting that the EBITDA must belong to an investment banker not a PE guy. pic.twitter.com/YmbtBDl20B — andy serwer (@serwer) July 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.