Driemaal goud voor de AEX: een hattrick

Gisteren was ik nog beducht over de uitbraak van de AEX, omdat deze zeer nipt was. Maar de AEX-index is uiteindelijk overtuigend en met hoge omzetten op het hoogste punt van de dag gesloten.

Ook het feit dat de AEX dinsdag het hoogste punt ooit heeft bereikt, mag als een mijlpaal beoordeeld worden. Het hoogste punt van de dag, een geldige uitbraak en bovendien een all-time high op 742,86 punten. Een hattrick dus.

Per saldo is een geldig koopsignaal opgetreden, waardoor een verdere stijging van de Nederlandse beurs verwacht mag worden. Bovendien is ook het omzetprofiel van de Nederlandse beurs zeer sterk: dat wijst erop dat er veel vers geld de markt instroomt.

In de afgelopen maanden heeft de AEX een positief koersverloop achter de rug. De consistentie zit in het feit dat de nieuwe bodems steeds boven oude toppen liggen. Hierdoor zet de markt op elke twee stappen vooruit, steeds slechts één stap terug.

Vandaag beoordeel ik de AEX, alsmede de moneyflow.

AEX-index breekt door

De Nederlandse beurs heeft de oude stijgende trend hervat nu de voorgaande koerspiek rond 736,07 punten opwaarts is doorbroken. Hiermee is een verbetering opgetreden. De AEX-index vormt weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting 760 punten.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 718,50 punten (bodem van 19 april) intact blijft.

Verse geldstromen

Ook moneyflow-indicator van de AEX loopt hard op. Er is sprake van sterke instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs.

Uitleg geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

We gebruiken deze indicator ter controle van het technische beeld van de AEX. Indien een eventuele stijging van de AEX begeleid zou worden door een sterke moneyflow, dan komen de seinen voor de Nederlandse beurs op groen te staan.

Mocht de stijging van de AEX echter begeleid worden door een dalende moneyflow, dan is er reden het verloop van de Nederlandse beurs te wantrouwen. De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.