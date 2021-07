Geld verdienen met stijgende huizenprijzen

Wellicht ook interessant, is dat de hypotheek uit bovenstaand voorbeeld ook tegelijk met € 10.000 verhoogd kan worden om eindelijk die terrasoverkapping, nieuwe CV ketel of nieuw toilet te plaatsen. Uitgaande van geen waardevermeerdering (om het makkelijk te houden) valt de hypotheek nog steeds onder 85% LTV en gaat de maandlast ook nog met ruim 12 euro per maand omlaag. Kosten taxatierapport en evt. behandelingskosten kunnen er ook nog bij tot max. € 1.000. Let wel dat je dit wel execution only moet regelen want bijkomende kosten voor een adviseur maakt het totaalplaatje te duur. Zo kan je je spaarcenten op een andere manier laten renderen, profiteren van een stukje inflatie over de komende 30 jaar en profiteer je van een stukje waardevermeerdering van je woning.