Straks cijfers, JPMorgan is groter dan de héle EU bankenindex

Eind 2008, terwijl de Kredietcrisiskrach nog over de borden loeide, dwongen Amerikaanse Treasury en Fed de hele financiële sector tot herkapitalisatie. Zelfs Goldman Sachs moest er onder luid protest aan geloven. Sindsdien is er geen enkele Amerikaanse financial meer in de problemen geweest. In opspraak is wat anders, hè?



Is deze andere aanpak in de VS in vergelijking met de EU, waar pas de laatste jaren geen gedonder meer is, de belangrijkste oorzaak van het Enorme Verschil in presteren tussen Amerikaanse en Europese banken? OK, nu is JPMorgan met afstand het beste aandeel, maar die bankenindices spreken ook boekdelen.

Vanmiddag hebben ook #JPMorganChase en #GoldmanSachs Q2-cijfers. JPM is à €400mld meer waard dan álle banken uit EU bankenindex (€390mld). Waar is toch wat verkeerd gegaan, lijkt plaatje bijna te zeggen (sinds ondergang #LehmanBros)? #ING #AEX



— Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 13, 2021